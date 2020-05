Fase 2, LeasePlan propone il noleggio di un monopattino elettrico a partire da 8 euro al mese

ROMA – Con la micromobilità che assume una rilevanza sempre più consistente, grazie anche agli incentivi sull'acquisto di bici e monopattini che il Governo sta concedendo a tutti i cittadini, il marchio LeasePlan – leader nel settore del noleggio auto a lungo e medio termine e nella gestione di flotte aziendali – propone ai propri clienti un monopattino elettrico da abbinare al noleggio del veicolo.

L’avvio della Fase 2, con la riapertura delle attività economiche e lavorative, ha infatti fatto emergere i rischi del car sharing e del trasporto pubblico. Il noleggio a lungo termine può essere certamente una opportunità di flessibilità e sicurezza per aziende e privati, offrendosi come modalità di trasporto efficiente ed ecosostenibile per gli spostamenti. Ma per gli spostamenti dalla stazione di ricarica a casa e viceversa, dal parcheggio al luogo di lavoro, o per chi ha necessità di percorrere brevi tratti in centro senza i vincoli del parcheggio e delle ZTL, si può da oggi optare per una nuova modalità di spostamento attenta all’ambiente ma performante e divertente.

L'offerta di LeasePlan prevede infatti l'aggiunta di un monopattino elettrico, a partire da 8 euro al mese, al noleggio di 36 mesi di qualunque veicolo, non solo elettrico. Il monopattino elettrico Segway è dotato di luci e segue le norme di circolazione di una bicicletta e può avere una batteria aggiuntiva oltre a quella di default, oltre a tutto l’occorrente per ricaricarla. La batteria è trasportabile e la ricarica richiede una presa a 24W, mentre attraverso una comoda App sul proprio smartphone è possibile azionare il blocco antifurto o controllare semplicemente lo stato di ricarica.