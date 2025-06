Fiat e Ample presentano le batterie modulari intercambiabili. Una flotta di 500e impiegate a Madrid con Free2Move

Fiat introduce una rivoluzione tecnologica con le batterie modulari intercambiabili, sviluppate in collaborazione con Ample che ha consentito l'applicazione nel mercato del car sharing di Madrid, grazie alla collaborazione con Free2Move. Per l'iniziativa, il marchio torinese mette a disposizione una flotta di Fiat 500e adattate per accogliere i pacchi batteria intercambiabili sviluppati da Ample. E, dopo una prima fase di lancio con 40 veicoli e omologazioni completate, la flotta è destinata ad ampliarsi fino a 100 unità entro la metà del 2025. Una soluzione, quella delle batterie modulari intercambiabili, che rappresenta un'alternativa flessibile e modulare rispetto alla ricarica tradizionale, ottimizzando la disponibilità dei veicoli in flotta, riducendo i costi operativi, e limitando la dipendenza dalle infrastrutture di ricarica.

La città di Madrid, leader nell'adozione dei veicoli elettrici in Spagna, rappresenta lo scenario ideale per questo progetto pilota, grazie all'impegno dei cittadini nel ridurre le emissioni del 65% entro il 2030 e il supporto offerto al paese per raggiungere l'obiettivo di 5.5 milioni di auto elettriche nello stesso anno. Il progetto nasce per valutare l'efficienza operativa della soluzione di cambio modulare delle batterie di Ample e generare dati importanti per Ample, Fiat e Stellantis. In occasione di Move 2025, l'evento mondiale di riferimento per la tecnologia e la mobilità sostenibile, in programma dal 18 al 19 giugno presso l'ExCeL di Londra, Stellantis Ventures ospiterà uno stand interattivo dedicato alle soluzioni più all'avanguardia. Tra queste, sarà possibile assistere a una dimostrazione dal vivo del sistema delle batterie modulari intercambiabili di Ample.