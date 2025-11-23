Firenze come Parigi e Madrid ferma i monopattini in sharing. Il Comune: “rischio violazione sistematica codice della strada”

Firenze come Parigi e Madrid, le capitali europee che hanno fermato i monopattini elettrici a noleggio e a cui dal prossimo gennaio si aggiungerà anche Praga. Dall'1 aprile 2026 nel capoluogo toscano stop alla sperimentazione del servizio in sharing. Dopo due proroghe consecutive, Palazzo Vecchio ha stabilito, con una delibera della Giunta comunale a firma dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che non ci sarà più un servizio strutturato. Doppia la motivazione: sicurezza e decoro, ovvero il cambiamento della normativa a livello nazionale e le criticità nella gestione dello sharing. Dirimente il nuovo Codice della strada che ha imposto per i monopattini l'obbligo di indossare il casco per i conducenti indipendentemente dall'età oltre al contrassegno di riconoscimento del veicolo, la copertura assicurativa e il divieto di uscire dai centri urbani: il Comune ritiene che la tipologia del servizio renda problematico garantire il rispetto delle norme, nonostante i controlli della polizia municipale. Per questo, si spiega, «si viene a creare una situazione di potenziale violazione sistematica del codice della strada, non accettabile per la sicurezza urbana e per quella stradale».

Ci sono poi «le criticità legate allo scorretto utilizzo da parte degli utenti», ovvero parcheggi selvaggi e uso dei monopattini contromano, sui marciapiedi, in aree vietate alla circolazione o sulle corsie riservate a bus e taxi. Così Palazzo Vecchio ha deciso per lo stop della sperimentazione dei monopattini in sharing iniziata nel 2020: il servizio cesserà il 31 marzo 2026, salvo ricorsi che probabilmente arriveranno. Per ovviare contestualmente il Comune potenzierà il servizio di bike sharing - che ha registrato nel 2024 più di 1,5 milioni annui di noleggi e nei primi mesi del 2025 una crescita del 18% - aumentando il numero di biciclette in circolazione e rinnovando i mezzi a disposizione, specie quelli a pedalata muscolare. «Come amministrazione stiamo lavorando molto sul tema della sicurezza stradale, che per noi è sempre stata una priorità, e usiamo tutti mezzi che abbiamo per garantirla - afferma la sindaca Funaro -. Dopo le normative nazionali e nell'impossibilità di assicurare la disponibilità anche a fronte dei controlli della polizia municipale, abbiano deciso di fermare lo sharing dei monopattini. Il nostro obiettivo è perseguire un uso sicuro e responsabile dei mezzi».

Per Firenze, aggiunge Giorgio, «la mobilità in sharing è una scelta centrale»: «Purtroppo, le modifiche al Codice della strada, con gli obblighi introdotti, rendono meno semplice per gli operatori mettere a disposizione tutto quello che serve per utilizzare i mezzi rispettando la legge, così come è evidente un uso spesso non conforme al codice dei monopattini, sia in marcia che in sosta».