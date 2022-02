Frecce sui monopattini elettrici: ecco cosa pensano gli utenti

Il decreto legge “Milleproroghe” recentemente approvato introduce una serie di misure atte a migliorare l’integrazione dei monopattini nelle città inserendo come obbligatorie alcune dotazioni mirate ad aumentare la sicurezza di questi mezzi, tema spesso al centro del dibattito quando si parla di monopattini elettrici. Tra le misure indicate vi è l’obbligo per i nuovi monopattini di essere equipaggiati con frecce direzionali. L’obbligo, che sarà effettivo a partire dal 30 settembre 2022, non sembra essere solo un’imposizione del nuovo codice della strada; infatti, un sondaggio di Voi Technology, azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing, effettuato sui propri utenti italiani che già possono avvalersi di queste dotazioni, evidenzia come siano gli stessi utilizzatori di monopattini a richiedere questa misura per sentirsi più sicuri (89% degli intervistati). Voi Technology, infatti, è stato il primo operatore a lanciare un monopattino dotato di frecce anteriori e posteriori in Italia, introducendo già lo scorso febbraio a Roma, e successivamente a Milano e Reggio Emilia, l’ultimo modello di monopattino elettrico, il Voiager 4, dotato di indicatori direzionali.

“Per Voi Technology la sicurezza è fondamentale.” Afferma Magdalena Krenek, General Manager Italy Voi Technology “La decisione di introdurre le frecce, infatti, è stata presa a seguito di diverse ricerche sviluppate nel nostro centro ricerche a Stoccolma, per continuare ad aumentare la sicurezza e la qualità dei viaggi sui monopattini Voi in tutta Europa e in risposta alle richieste degli utenti di introdurre funzionalità atte ad aumentare la percezione di sicurezza durante le corse. L’esigenza evidenziata maggiormente, sia degli utenti del servizio di monopattini elettrici in sharing che dai non utenti, è stata quella dell’introduzione delle frecce sui veicoli, implementazione che Voi Technology ha attuato in tempi record.” Due terzi (63%) degli intervistati dal sondaggio sviluppato dall’azienda ha infatti dichiarato che la disponibilità delle frecce direzionali è un elemento determinante nella scelta di un veicolo piuttosto che un altro. Nonostante questi riscontri positivi, esiste ancora una percentuale rilevante di utenti che ancora non utilizza le frecce (20% degli intervistati), questo dato può essere legato alla novità di questa nuova funzionalità che è presente solo su alcuni degli operatori in sharing.

E per il futuro? “In Voi Technology, l’innovazione e la ricerca per la sicurezza non si fermano mai.” continua Krenek “Siamo in costante ascolto delle esigenze dei nostri utenti e lavoriamo assiduamente per sviluppare un mezzo che possa offrire sempre maggiore sicurezza: i nostri utenti richiedono che il monopattino del prossimo futuro sia equipaggiato con ruote più grandi e siamo al lavoro per rispondere anche a questa esigenza. L'impegno di Voi Technology per la città del futuro è quello di renderla più sicura.” Il sondaggio della compagnia ha evidenziato che tra le ulteriori implementazioni nel veicolo utili a garantire maggiore sicurezza durante la guida gli utenti hanno indicato ruote più grandi (57%), indicatori di direzione con disattivazione automatica (44%), freni ottimizzati (43%). Oltre a quelle proposte, gli utenti Voi hanno indicato diverse altre funzionalità che potrebbero migliorare la loro esperienza di trasporto: pedana più ampia, pulsante dell'indicatore di direzione più facile da raggiungere, ammortizzatori, sia per le ruote che per il manubrio.