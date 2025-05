Freenow allarga l'offerta di mobilità: in Italia arrivano 10.000 monopattini elettrici di Bird

Freenow, l'app numero 1 per i taxi a Roma e Milano, annuncia una nuova partnership con Bird, leader globale nella micromobilità. Con l'integrazione di oltre 10.000 monopattini elettrici Bird nell'app Freenow, gli utenti di Roma, Milano, Torino, Napoli e Palermo potranno ora trovare e noleggiare il monopattino a loro più vicino, utilizzando account e metodi di pagamento già registrati.

Bird, leader globale nella micromobilità, è attivo in oltre 250 città. Freenow già collabora con oltre 20 fornitori di mobilità in tutta Europa per offrire agli utenti un’ampia scelta di soluzioni di trasporto, oltre al tradizionale servizio taxi e, con questa nuova partnership con Bird, amplierà ulteriormente la propria offerta a livello europeo.

In Italia, Spagna e Francia, gli utenti potranno ora accedere a veicoli co-brandizzati e approfittare di uno sconto sul primo noleggio tramite l'app Freenow.

Pur mantenendo i taxi al centro della propria offerta, con l’integrazione di oltre 10.000 mezzi di Bird, FREENOW continua ad ampliare la propria rete di collaborazioni con player leader della mobilità, per offrire agli utenti soluzioni sempre più complete e convenienti per i loro spostamenti.

Gli utenti potranno ora contare su una rete ancora più ampia, con veicoli di tre diversi partner fornitori, per un totale di oltre 20.000 mezzi disponibili sull’app.