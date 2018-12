Gruppo Psa, a Parigi disponibili 550 auto elettriche Free2Move. Il nuovo servizio car-sharing fruibile via App

PARINI - Da oggi Free2Move, il marchio che riunisce tutti i servizi delle nuove mobilità di Groupe PSA, ha attivato il suo servizio di car-sharing a Parigi che conta su una flotta di 550 vetture elettriche Peugeot i0n e Citron C-Zero. Free2Move, in cui confluiscono i servizi di di car-sharing, di gestione delle flotte e di noleggio multimarca di lunga durata multimarca di PSA, è fruibile attraverso una specifica App che permette di scegliere il mezzo di trasporto più adatto in pochi clic. «A due anni dal lancio - ha commentato Brigitte Courtehoux, direttrice del marchio di PSA - Free2Move ha già più di 1,5 milioni di utenti in 12 Paesi e una flotta di 65 000 veicoli.

Siamo contenti di lanciare il nostro servizio di car-sharing a Parigi e prossimamente pensiamo di estendere la nostra offerta ai dintorni della capitale francese». Nel caso specifico della Capitale francese, Free2Move Paris propone due formule senza durata minima di noleggio: 0,32 euro/minuto con un abbonamento a 9,90 euro/mese, senza impegno, per un uso regolare oppure una tariffa di 0,39 euro/minuto senza abbonamento per un uso occasionale. In entrambi i casi le spese di assicurazione sono incluse. Questo servizio di car-sharing - disponibile 24h/24 e 7g/7 - offre la sosta libera e gratuita nella città di Parigi utilizzando i parcheggi pubblici autorizzati e in taluni parcheggi riservati alle auto elettriche ex Autolib.