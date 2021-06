Helbiz continua l’investimento in Italia: annunciata la partnership con Pininfarina e MT Distribution

Tre importanti player internazionali hanno appena dato vita ad una grande collaborazione in tema di micro-mobilità. I protagonisti sono Helbiz, Pininfarina e MT Distribution che insieme lavoreranno alla definizione del futuro della micro-mobilità elettrica. L’eleganza made in Italy di Pininfarina, unita alle spiccate capacità ingegneristiche in Italia di MT Distribution e la distribuzione sul mercato dello sharing e del retail da parte di Helbiz, creano una partnership solida, che va a consolidare ed allargare il portafogli di attività. Con questo nuovo progetto Helbiz continua non solo il suo percorso di crescita, ma soprattutto ad investire in Italia, generando automaticamente posti di lavoro.

Tra l’altro, l’azienda di sharing (e non solo, qualche giorno fa ha comunicato la nascita di Helbiz Media, una nuova business unit che ha acquisito per l’Italia i diritti OTT del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024) è la prima tra le imprese del suo settore ad avviare lo sviluppo in Italia di una nuova gamma di mezzi della micro-mobilità elettrica. Quindi il gioco cambia. Perché sia il cliente sharing che l’acquirente potranno guidare – e nel secondo caso possedere – il primo monopattino elettrico disegnato da Pininfarina, ingegnerizzato da MT Distribution e distribuito sul mercato da Helbiz.

Tutto questo però non riguarda solo i monopattini, infatti il progetto è globale (Italia, Europa e USA) e riguarda tutta la flotta Helbiz: quindi anche e-bike, e-scooter, tutti con un family feeling riconoscibile. Ma per adesso inizieranno dai monopattini, che in Italia sono presenti in 18 città, e poi in seguito si proseguirà con le biciclette elettriche e i motorini elettrici.

Emenuele Liatti, il Chief Product Officer di Helbiz, ha commentato questa grande partnership: “Siamo orgogliosi di ampliare il nostro portafoglio attività, in particolare in Italia. Stiamo crescendo in modo solido e questo ci permette di essere alla continua ricerca di talenti da collocare nelle nostre linee di business e soprattutto generare nuovi posti di lavoro. Helbiz è la prima società di micro-mobilità sharing ad avviare lo sviluppo in Italia e siamo fieri di questa collaborazione che ci permetterà di portare globalmente il Made in Italy nelle città dove siamo presenti. Pininfarina è sinonimo di eleganza, MT di ricerca e sviluppo di prodotti legati alla urban e-mobility, caratteristiche che completano i nostri valori di innovazione, tecnologia, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.