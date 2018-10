Hertz partner dell'alleanza tra compagnie aeree Skyteam. Arrivano i vantaggi sul noleggio vetture

ROMA – Grazie alla partnership siglata tra Hertz Corporation e SkyTeam, i Frequent Flyer di tutte le 20 compagnie aeree affiliate di SkyTeam possono ora godere di una serie di vantaggi legati al noleggio delle auto e allo stesso tempo accumulare miglia utili per i viaggi in aereo quando noleggiano un veicolo da Hertz. SkyTeam è la prima alleanza di compagnie aeree a offrire ai suoi clienti Frequent Flyer la possibilità di ottenere (attraverso un codice speciale) dei vantaggi legati all’autonoleggio e l’opportunità di guadagnare miglia noleggiando un veicolo. Vincent Gillet, Vice President Marketing di Hertz International, ha dichiarato: «Noi di Hertz siamo onorati di offrire dei vantaggi sull’autonoleggio ai 730 milioni di clienti che viaggiano annualmente con SkyTeam, un’alleanza di compagnie aeree leader a livello mondiale.

Hertz già lavora con oltre la metà delle compagnie aeree partner di SkyTeam, per cui l’estensione dei nostri rapporti all’intera alleanza ha rappresentato per noi il passaggio successivo. In qualità di partner orgoglioso di SkyTeam, siamo impazienti di fornire un’esperienza di volo-guida impeccabile ai nostri comuni clienti». Hertz copre la rete globale di SkyTeam di 1.072 destinazioni, con più di 10.000 sedi per l’autonoleggio in tutto il mondo. Le prenotazioni di noleggio auto possono essere eseguite online, per telefono o attraverso l’app di Hertz.

«Milioni di clienti SkyTeam noleggiano auto, a casa o quando sono in viaggio, e siamo felici di accrescere i benefici dei Frequent Flyer attraverso la nostra partnership con Hertz, uno dei marchi di autonoleggio più importanti del mondo. Lo scopo di SkyTeam è offrire ai clienti la migliore esperienza di viaggio dall’inizio alla fine. Estendere i vantaggi del programma fedeltà oltre l’aeroporto è un passo naturale mentre continuiamo ad aggiungere valore alle esperienze quotidiane di viaggio dei nostri clienti», ha aggiunto Mauro Oretti, Vice Presidente Sales e Marketing di SkyTeam.