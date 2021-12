Horizon Automotive e IrenGO, partnership consolidata: apre un nuovo store a Parma

Horizon Automotive, primo Mobility Hub in Italia con sede a Trezzano sul Naviglio, nell’interland milanese, e IrenGo, la società del Gruppo Iren che si dedica alla mobilità elettrica di aziende, privati ed enti pubblici, consolidano la loro partnership aprendo un nuovo multiutility store nella città di Parma, a favore dei sempre maggiori utenti che si avvicinano al mondo dell’elettrico nella scelta del loro mezzo di trasporto.

Questo spazio è stato pensato dalle due società come punto di ritrovo per i clienti che vogliono vivere la loro quotidianità in un’ottica di maggior rispetto verso l’ambiente che ci circonda. Farlo con due partner consolidati e che offrono soluzioni facili ma pensate su misura è sicuramente un notevole punto a favore di questo progetto. All’interno dello store è possibile richiedere una consulenza agli esperti Horizon, mirata alla scelta del mezzo elettrico che più si avvicina alle proprie esigenze e, allo stesso tempo, farsi guidare da Iren per individuare l’infrastruttura più idonea per il proprio utilizzo casalingo, nonché consultare pacchetti di ricarica personalizzati. In sintesi, si tratta di una mobilità integrata, che guarda al futuro e che unisce il veicolo, l’infrastruttura ed i servizi in un unico store e con un unico obiettivo: quello di una nuova visione del futuro del trasporto urbano.

A curare l’allestimento dello store ci ha pensato WeMay, società del Gruppo Seitel da tempo partner di Iren e sempre al primo posto per supportarla in attività di questo tipo. La società si è infatti presa carico di questo progetto, facendo leva su due dei principi fondamentali condivisi da Horizon Automotive e IrenGO: l’attenzione nei confronti delle esigenze specifiche dei propri clienti e l’impegno nella costruzione di un futuro sempre più teso verso l’ideale dell’ecosostenibilità.

Il nuovo store di Parma, che va ad aggiungersi al primo storico di Reggio Emilia, e al più recente di Modena, permette al cliente di entrare in uno spazio confortevole, in cui può godere dell’essere accompagnato, passo dopo passo, verso la scelta dell’auto che ha sempre desiderato, per sé e per l’ambiente che lo circonda.