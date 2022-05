Horizon Automotive e il lancio dell’App Drive it Easy. Per i clienti del NLT arriva l'assistente personale

Horizon Automotive presenta la nuova App dedicata al servizio Drive it Easy, l’esclusiva formula che mette a disposizione del cliente del noleggio a lungo termine un vero e proprio assistente personale, in grado di occuparsi di tutte le necessità legate all’auto, rendendo la scelta targata Horizon sempre più stress-free.

La nuova App, realizzata in collaborazione con il partner Tiassisto24, è uno strumento innovativo e totalmente digitale, pienamente in linea con lo spirito del Mobility Hub, nato per semplificare la vita del cliente che attiva il servizio Drive it Easy. Attraverso l’App è possibile restare in contatto con il proprio assistente personale Horizon e prenotare, comodamente dal proprio cellulare, la presa e riconsegna dell’auto per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme. In aggiunta, la sezione “Prenota intervento”, consente di specificare il tipo di servizio richiesto, il luogo, il giorno e l’orario desiderato. Il servizio “Pick up & Delivery” diventa così uno strumento per ottimizzare i tempi e lasciare ad un esperto la gestione del proprio mezzo di trasporto.

Grazie a questa novità digitale l’offerta viene quindi arricchita e permette di compiere un altro passo in avanti nel mondo del noleggio a lungo termine, dove Horizon si distingue per essere l’unico Mobility Hub in Italia e si impegna a fornire un’esperienza premium, completa e senza stress.

A disposizione del cliente due formule: Drive it Easy Base e Drive it Easy Gold. La soluzione Drive it Easy Base comprende i servizi di: monitoraggio dei tempi di consegna ed eventuali variazioni; gestione, verifica, ricezione “Messa a disposizione vettura” e relativo ritiro, prenotazione, tramite customer care o App, dei servizi di manutenzione e cambio gomme, presso officine partner. È presente, inoltre, l’analisi percorrenza chilometrica, la gestione modifiche contrattuali richieste dal cliente e il possibile supporto nella gestione di sinistri. Rimarranno comunque invariati i servizi standard nel noleggio di Horizon, come la copertura assicurativa o le pratiche necessarie al ritiro della vettura.

La formula Drive it Easy Gold include in più il servizio di Pick up & Delivery, attivabile in tutta Italia, che prevede: presa e riconsegna dell’auto per manutenzione ordinaria, straordinaria e cambio gomme, presso gli Horizon Point distribuiti su tutto il territorio nazionale; scelta del luogo convenuto col cliente nel giorno e orario preferiti; prenotazione interventi manutentivi attraverso la nuova App mobile, oppure mediante contatto telefonico o mail con il customer care dedicato.