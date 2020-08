Il gigante dello sharing crea molti posti di lavoro in Cina

HUBEI - Il gigante cinese di noleggio con conducente Didi Chuxing (DiDi) ha annunciato che investirà 200 milioni di yuan (circa 28,8 milioni di dollari) per promuovere l’occupazione di tutte quelle persone colpite dall’epidemia di Covid-19, disoccupati e famiglie povere che utilizzano la sua piattaforma. La società prevede di fornire sussidi per il noleggio di auto, al reddito e per l’acquisto di polizze assicurative per i principianti che si uniscono alle flotte di taxi di DiDi. I conducenti nelle aree povere potranno beneficiare di fondi speciali istituiti al fine di ridurre la povertà, mentre i liberi professionisti potranno partecipare gratuitamente a corsi di formazione professionale.

DiDi ha anche creato posti di lavoro all’interno delle contee più povere e donato un servizio di bike sharing a queste stesse aree, mentre una parte dei ricavi operativi dell’operazione verranno utilizzati per dare vita a postazioni di assistenza pubblica per le persone del luogo. L’impresa ha inoltre creato 8.000 posti di lavoro nella provincia di Hubei, tra le più colpite dall’epidemia, per aiutarla a stabilizzare l’occupazione e rilanciare l’economia. Nel complesso, DiDi ha creato 10 milioni di posti di lavoro, inclusi conducenti, personale operativo e di manutenzione per il suo servizio di bike sharing. Più di 3.000 società di noleggio che collaborano con DiDi hanno inoltre creato oltre 6 milioni di posti di lavoro sia “a monte” che “a valle” per quanto riguarda questo settore.