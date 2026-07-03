Kinto confermato car sharing ufficiale di Venezia fino al 2030. Rinnovato l'accordo con la Mobility Company del Gruppo Toyota

Kinto, Mobility Company del Gruppo Toyota, continuerà a gestire il servizio di car sharing del Comune di Venezia fino al 2030. È stato rinnovato per i prossimi quattro anni l'accordo tra l'azienda e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta di mobilità condivisa attraverso una flotta rinnovata e soluzioni tecnologiche diversificate. Il servizio, attivo dal 2018, ha registrato finora oltre 75 mila viaggi, 7.500 utenti iscritti e quasi 3,5 milioni di chilometri percorsi, con un risparmio stimato di oltre 85 tonnellate di CO2. A partire da questo mese la flotta è stata completamente rinnovata e comprende 50 vetture Toyota di ultima generazione: 40 Aygo X Full Hybrid, cinque C-HR Plug-in Hybrid, tre Mirai Fuel Cell a idrogeno e due Proace Verso Full Electric allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Tutti i veicoli sono dotati di cambio automatico e dei più recenti sistemi di assistenza alla guida e sicurezza.

La presenza delle tre Toyota Mirai conferma Venezia come l'unica città italiana a offrire un servizio pubblico di car sharing che integra veicoli alimentati a idrogeno. La flotta riflette inoltre la strategia multi-tecnologica del Gruppo Toyota, che affianca motorizzazioni Full Hybrid, Plug-in Hybrid, Full Electric e Fuel Cell per rispondere a diverse esigenze di mobilità. Tra le novità figurano anche nuovi parcheggi in punti strategici del territorio comunale per facilitare gli spostamenti e un aggiornamento del sistema tariffario, con formule orarie, giornaliere e settimanali, oltre a pacchetti di crediti e soluzioni prepagate. Le tariffe partono da 3,50 euro l'ora più 0,70 euro al chilometro, mentre il noleggio giornaliero è disponibile da 49 euro con 50 chilometri inclusi. Il carburante è compreso in tutte le formule. Il servizio resta interamente digitale attraverso l'app Kinto Share, che permette di individuare i veicoli disponibili, prenotare il noleggio e aprire l'auto direttamente dallo smartphone grazie al sistema keyless.