Leasys (Stellantis) amplia offerta di noleggio a lungo termine con i veicoli Leapmotor

Da questo mese, Leasys (gruppo Stellantis) amplia la propria offerta di noleggio a lungo termine di veicoli elettrici con i nuovi modelli del brand Leapmotor, da poco entrato a far parte del mondo Stellantis e quarta startup al mondo produttrice di veicoli elettrici intelligenti (NEV) per numero di vendite. I modelli Leapmotor, disponibili con le formule di noleggio Leasys, sono la C10 e T03. Nello specifico, il modello C10 e adatto per chi necessita di un'auto familiare, mentre il modello T03 rappresenta la scelta ideale per chi necessita di una vettura compatta, ma allo stesso tempo confortevole e che si adatti alla realta urbana, con un'autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP. Con Leasys e possibile guidare le nuove C10 e T03 con la formula Leasys Miles, il noleggio pay-per-use che prevede un canone vantaggioso con tutti i servizi inclusi e consente di pagare solo i chilometri percorsi, o con Noleggio Chiaro, la formula pensata per privati, liberi professionisti e medie imprese che consente di noleggiare conoscendo sin da subito il prezzo d'acquisto dell'auto a fine noleggio.