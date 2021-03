LeasysGO!, la Fiat 500 elettrica invade Milano. Arriva nuova flotta di 400 auto in sharing

MILANO - A Milano aumentano le auto in condivisione con una nuova flotta che arriverà in città nelle prossime settimane completamente elettrica, quella di LeasysGO!, che permetterà di noleggiare una delle quattrocento ‘500’ elettriche messe a disposizione. «Ora puntiamo sull’elettrico grazie a queste nuove 500 cui mettiamo a disposizione un’infrastruttura di ricarica in via di sviluppo ma già efficiente con cinquecento punti già presenti e altri 230 punti in via di approvazione e realizzazione - ha sottolineato l’assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli -. Inoltre, progressivamente, e massimo entro il 2023, come stabilito dal Regolamento per l’aria, tutti i punti di vendita di carburante si dovranno dotare di infrastrutture di ricarica».

La flotta LeasysGO! ha già debuttato a Torino, città di nascita della Nuova 500, dove, con un abbattimento giornaliero di 1 chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture, sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su base mensile. «La sostenibilità ambientale rappresenta una delle principali sfide per il futuro del nostro settore, che ha nella mobilità elettrica uno degli elementi cardine, soprattutto in una città come Milano, da sempre in prima linea e all’avanguardia su questo fronte», ha affermato Giacomo Carelli, Ceo di Fca Bank e Chairman di Leasys.