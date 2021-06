LeasysGO!, sbarca a Roma il car sharing della 500 elettrica. Servizio free floating, senza vincoli legati a sosta e colonnine

La mobilità sostenibile continua ad essere protagonista degli spostamenti urbani. Roma Capitale e Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, hanno annunciato l’arrivo a Roma di LeasysGO!, il primo servizio di car sharing dedicato alla nuova 500 elettrica. L’apertura di LeasysGO! al pubblico romano rappresenta per la città un ulteriore passo in avanti nella promozione di una mobilità più green e responsabile: il car sharing di Leasys, ecosostenibile e free floating, ha già esordito con successo a Torino e Milano, facendo registrare più di 45.000 noleggi e consentendo un risparmio di oltre 12 tonnellate di CO2 al mese, che con l’arrivo nella Capitale sarà destinato a crescere. «La nostra città si conferma un importante polo di attrazione per gli operatori della sharing mobility che, grazie all’investimento di Leasys, diventa sempre più elettrica e sostenibile. Ô un altro passo avanti nel processo di transizione green che abbiamo avviato nella Capitale, all’insegna dell’innovazione tecnologica. Roma aumenta la flotta di mezzi elettrici a disposizione dei cittadini. In questo modo apriamo il mercato a nuove imprese per creare sviluppo nei territori e incentiviamo politiche sostenibili», ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Inizialmente, la flotta capitolina di LeasysGO! prevede 300 auto, un numero destinato a crescere nei prossimi mesi. Le vetture sono gestite in free floating, sarà quindi possibile guidare la nuova 500 senza vincoli legati al parcheggio che sarà gratuito e non legato alla presenza di colonnine. La ricarica delle auto sarà, infatti, gestita dal team di Leasys, avvalendosi delle numerose stazioni di ricarica di proprietà presenti in città nonché della rete di colonnine elettriche pubbliche. Le vetture in car sharing saranno sempre cariche e pronte per essere guidate, senza oneri per il cliente. Inoltre con LeasysGO! è disponibile anche il servizio di sharing da e per l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino. I clienti potranno prendere o lasciare l’ auto presso i parcheggi del Leasys Mobility Store dell’aeroporto o quelli dedicati al car sharing senza alcun sovrapprezzo per il servizio. Il servizio, a cui ha anche contribuito il team e-Mobility di Stellantis, consente di godere di una guida elettrica tra le vie di Roma, all’insegna di una «Dolce Vita Green», e per muoversi nelle zone a traffico limitato della città. «Siamo fieri dell’arrivo di LeasysGO! a Roma, momento culminante della fase di espansione in Italia del nostro progetto di rivoluzione della mobilità sostenibile, in attesa che possa allargarsi anche ad altri Paesi europei - ha dichiarato Giacomo Carelli, ceo di FCA Bank e chairman di Leasys - Ringraziamo il Comune di Roma della collaborazione, certi che la sharing mobility targata Leasys contribuirà in maniera determinante alla diffusione di una cultura della mobilità a emissioni zero e rispettosa dell’ambiente». Noleggiare la nuova 500 è semplice: basta acquistare il voucher d’iscrizione annuale su Amazon, al costo di 9,99 euro, prezzo in promozione in occasione del lancio di giugno su Roma e scontato rispetto agli attuali 19,99 euro, scegliendo tra l’abbonamento prepagato e Pay-per-use.

L’abbonamento prepagato, al costo mensile di 19,99 euro e inclusivo di 2 ore di mobilità al mese, è pensato per chi fa un uso più continuativo del servizio. In alternativa vi è l’abbonamento Pay-per-use, senza alcun costo fisso mensile e una tariffa di 0,29 euro al minuto. Per entrambe le soluzioni il costo massimo giornaliero è fissato a 43,50 euro, con la possibilità di tenere l’ auto per un totale di 24h dall’inizio del noleggio. Una volta acquistato il voucher, lo si potrà poi convertire sul sito di LeasysGO! e iniziare a prenotare le vetture. Con LeasysGO!, oltre alla tecnologia all’avanguardia, non passa inosservata l’eleganza dei prodotti Made in Italy: le nuove 500 a disposizione dei clienti, così come a Torino e Milano, saranno disponibili anche a Roma in 3 colori diversi: Celestial Blue, Ocean Green e Mineral Grey, abbandonando l’ottica del monocolore, caratteristica usuale degli altri servizi di sharing.