Locauto espande la propria presenza in Puglia e apre un nuovo ufficio di noleggio a Lecce

Continua la crescita di Locauto, l’azienda di mobilità 100% italiana, sul territorio pugliese e dopo l’apertura degli uffici di Bari Aeroporto e Brindisi Aeroporto, inaugura domani giovedì 20 agosto un nuovo ufficio di noleggio auto e furgoni a Lecce, in Viale della Repubblica 37, situato a soli 2KM dalla Stazione Centrale e a pochi passi dal centro storico della città.

“Questa nuovissima apertura – sottolinea Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto – fa seguito all’inaugurazione avvenuta nel mese scorso dell’ufficio di noleggio di La Spezia, la prima subito dopo il periodo di lockdown che il nostro Paese ha attraversato.”

“Siamo voluti ripartire con la nostra strategia di espansione commerciale sul territorio italiano” – prosegue Raffaella Tavazza – “per testimoniare con i fatti quel rilancio e quel graduale ritorno alla normalità che abbiamo scelto di intraprendere”.

Il nuovo ufficio di noleggio sarà uno spazio pronto ad accogliere le richieste di mobilità di privati e aziende del territorio, con servizi di noleggio flessibili e personalizzati per ogni esigenza di spostamento e trasporto a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, ma sarà anche l’occasione per supportare il settore del turismo in questo delicato periodo di ripartenza.

Per maggiori informazioni: locautorent.com