Locauto lancia i racconti on the road. La compagnia di autonoleggio contro stereotipi e pregiudizi

Si chiama «Guidami» ed è un’originale operazione lanciata da Locauto, la compagnia di autonoleggio tutta italiana: un video racconto in quattro puntate attraverso l’Italia a bordo dell’auto. Per Locauto, le quattroruote sono la location perfetta dove raccontare frammenti di storie personali, aneddoti, riflessioni e magari scardinare stereotipi culturali legati a pregiudizi diffusi.

Il progetto ha visto il contributo di quattro artisti, Michela Giraud, stand up comedian e attrice, Lucille Ninivaggi, tatuatrice e imprenditrice, Bellamy Ogak, divulgatrice di equità sociale e fondatrice di Afroitaliansouls e Pierluca Mariti «PiuttostoChe», comico e content creator. «Guidami by Locauto è un’iniziativa a cui siamo molto legati - ha detto Raffaella Tavazza, ceo del Gruppo Locauto - e rappresenta il nostro impegno per il superamento di visioni stereotipate. L’auto, che ci accompagna nella quotidianità di tutti i giorni, come luogo dove rivelare le proprie fragilità, ambizioni e ascoltare, per comprendere le diversità di ognuno di noi». Le quattro puntate saranno pubblicate da fine settembre, con cadenza settimanale, sul sito locautorent.com/guidami e sui canali social Locauto.