Locauto lancia “Take your time”, la nuova formula per il noleggio plurimensile

MILANO - Nel momento in cui molti automobilisti (e non solo la clientela aziendale) si stanno convertendo – o stanno considerando l'idea di farlo – a qualche forma di noleggio che possa sostituire il concetto di proprietà dell'auto, Locauto prende la palla al balzo ribadendo per l'ennesima volta la propria vocazione a innovare che ancor oggi, alla vigilia del 40° compleanno (la società è nata a Milano nel 1979), la caratterizza.

L'idea più recente sfornata dagli strateghi dell'azienda è stata battezzata «Take your time» e può in un certo senso essere collocata a mezza strada tra le specializzazioni contraddistinte dai due marchi – Locauto Long Term e Locauto Rent a Car – creati per connotare la doppia anima dell'unica società italiana a operare con la medesima professionalità in entrambe le specializzazioni storiche del noleggio.

Che l'iniziativa possa significare la nascita di un terzo comparto del settore è presto per dirlo. Certo è che «Take your time» presenta caratteristiche inedite potenzialmente appetibili per una vasta platea di clienti, soprattutto in un momento in cui le incertezze – anche di tipo fiscale – possono condizionare il mercato dell'auto e indurre più d'uno a prendere tempo prima di procedere all'acquisto di una vettura nuova.

La formula inventata da Locauto Rent è infatti la sola che oggi in Italia consente di prenotare un'auto per un periodo consistente – da un minimo di 31 a un massimo di 180 giorni, mentre i competitor si fermano a 90 e per periodi più prolungati prevedono il contatto con un call center – effettuando l'operazione online senza prepagare nulla e beneficiando di tutte le certezze connesse con un contratto chiaro e trasparente.

Il costi certi e misurabili, connotati tipici del noleggio a lungo termine, si attagliano quindi a durate più brevi, compatibili con la sempre più diffusa tendenza delle piccole e medie impese che puntano su una gestione più flessibile del parco auto aziendale. Ma sono anche in grado di soddisfare le esigenze di una crescente fetta della clientela privata.

Nel proporre la sua nuova creazione, Locauto gioca la carta della tariffa competitiva, che ovviamente dipende dalla tipologia della vettura prescelta ma che comunque parte dai 24 euro al giorno previsti per una city car tipo Fiat Panda. In questa cifra sono compresi dei plus che la rendono ancora più interessante come il conducente aggiuntivo, le catene da neve particolarmente utili nella stagione invernale e una percorrenza mensile di 5.000 chilometri, più che sufficienti anche per chi fa dell'auto un uso particolarmente «pesante».