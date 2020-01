Arriva il noleggio auto anche per i neopatentati, ecco Locauto Young

ROMA - Il progetto si chiama “Locauto Young” e rappresenta una novità e allo stesso tempo una scommessa. Fino ad oggi infatti per i primi 12 mesi dal conseguimento della patente di guida era esclusa la possibilità del noleggio a breve termine, un blocco che è stato forzato dall’azienda italiana con base a Milano e agenzie in tutto il territorio. Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto dedicato ai neopatentati, le modalità di attivazione sono quelle semplici e smart delle nuove generazioni, ma ovviamente nel pieno rispetto della normativa vigente.

Come spiega anche il Vice Presidente di Locauto Raffaella Tavazza: “Abbiamo deciso di differenziarci dai competitor e lanciare un’importante rivoluzione nel settore. Accogliere le richieste in arrivo dalle nuove generazioni ha un forte significato per il nostro Gruppo che ha deciso di lanciare un messaggio di fiducia e apertura al futuro”.

Innovativa anche la campagna di comunicazione che lancia il servizio: “l’Azienda ha creduto da subito nel progetto - commenta Giuliano Benaglio, Communication Director di Locauto - realizzando un piano di comunicazione orientato principalmente ai canali digital per approcciare in modo coerente, una target audience insolita per un’azienda di noleggio”.

In base al gruppo auto di interesse i clienti Locauto potranno scegliere pacchetti con tariffe flat omnicomprensive (noleggio, coperture danni e furto, oneri di circolazione, aeroportuali e ferroviari, chilometri illimitati, assistenza stradale e IVA) a partire da 60 euro al giorno. Tutti i dettagli del prodotto sono disponibili su www.locautorent.com.