Locauto sostiene il lancio di Zampylife. App dedicata al mondo degli amici a quattro zampe

Da anni, allo scoccare della stagione estiva , si torna a parlare di abbandono degli animali e proprio due anni fa la Locauto, la compagnia di autonoleggio tutta italiana, lanciava la campagna “BAU THE WAY” per sensibilizzare tutti i suoi clienti, compresi quelli che lasciano il proprio cane in qualche pensione per animali, che è davvero possibile viaggiare in compagnia del proprio cane: bastava volerlo. Un servizio esclusivo che ha richiamato l’attenzione di diverse associazioni tra cui la LAV (Lega Anti Vivisezione), con la quale è nata un’importante sinergia su tutto il territorio italiano.

In particolare è stato avviato un progetto di comunicazione digitale insieme a Edoardo Stoppa e Juliana Moreira con il lancio, in contemporanea, dell’app ZAMPYlife, dedicata al mondo degli amici a quattro zampe. “Quando Edoardo ci ha parlato di questo progetto, non ci ho pensato due volte e ho voluto dare il mio contributo - ha commentato Raffaella Tavazza, Vice President del Gruppo Locauto - perché ZAMPYlife vuole essere un mezzo per la cura e la gestione degli animali in tutta Italia con un importante obiettivo: combattere il randagismo e le importazioni illegali, fra le piaghe più sentite nel mondo animalista del nostro paese. Esattamente lo stesso motivo che ci ha portato, nel 2019, a lanciare il servizio Bau The Way.”

Giustamente soddisfatto di questa collaborazione Edoardo Stoppa: “Le energie positive si attraggono. ZAMPYlife è un’app etica dedicata al benessere degli animali e Locauto è da sempre attenta a queste tematiche e la ringrazio per aver dato una mano alla nostra start up, fornendoci un mezzo che sarà un valido aiuto per cercare di “portare in giro” i nostri valori.” Per l’occasione è stato pubblicato un video di lancio della partnership sui canali social di ZAMPYlife