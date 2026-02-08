MG Motor, accordo con Ayvens per offrire noleggio a lungo termine attraverso la rete di concessionari

MG offrirà il noleggio a lungo termine in accordo con Ayvens attraverso la propria rete di vendita con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la propria presenza commerciale in Italia grazie ad uno dei maggiori attori del settore, nato nel 2023 dall’acquisizione di LeasePlan da parte di ALD Automotive, e presente in 42 paesi con una flotta di oltre 3,2 milioni di veicoli dei quali 300mila in Italia dove conta circa 100mila clienti.

Da parte sua, MG Motor è entrata sul mercato italiano nel 2021 e ha già conquistato il 3% di quota del mercato italiano chiudendo il 2025 con poco meno di 50mila immatricolazioni e il 13° posto nella classifica tra i marchi. L’obiettivo ora è rafforzarsi nel canale nel noleggio, sia quello dedicato alle aziende e ai liberi professionisti sia quello dei privati, sempre più interessati a soluzioni di mobilità “tutto compreso”.

L’accordo tra MG Motor, parte del gruppo SAIC, e Ayvens prevede che quest’ultima fornisca gli strumenti di valutazione del credito e gestisca il contratto, compresi i servizi post-vendita. Il cliente dunque potrà recarsi in concessionaria (140 punti vendita che fanno capo a oltre 60 titolari) possa recarsi direttamente in concessionaria e possa trovare qui il modo di avere una valutazione personalizzata, stipulare il contratto potendo poi contare sui servizi previsti.

In questo modo MG potrà ampliare la propria gamma di servizi e Ayvens avrà una maggiore presenza del territorio, rafforzata dalla possibilità di poter raggiungere il cliente direttamente in concessionaria. I pacchetti di noleggio, configurabili in modo flessibile, riguarderanno tutta la gamma MG che al momento include MG3, MG ZS e MG HS dotate di propulsione a benzina, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico.

«Questa alleanza strategica rappresenta un'opportunità fondamentale. Con MG Motor, vogliamo rispondere a un mercato in evoluzione, fornendo ai nostri comuni clienti servizi flessibili e di qualità», ha commentato Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia. «Questa nuova partnership è molto importante per MG e rappresenta un passo decisivo in un mercato in cui la quota di noleggio rappresenta ormai il 30%» ha aggiunto Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy.