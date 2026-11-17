Con l’obiettivo di offrire a famiglie e imprese un riparo concreto dalle continue oscillazioni dei prezzi di benzina e gasolio, Drivalia rilancia sulla mobilità flessibile ampliando l'offerta del suo programma di abbonamento mensile CarCloud. La società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank ha annunciato oggi l'ingresso in flotta di due nuovi SUV bi-fuel a GPL firmati DR Automobiles – la Nuova DR5 Collection e la Nuova DR6 Collection – accompagnando la novità con una promozione aggressiva legata al Black Friday: per l'intero mese di novembre, infatti, la quota di iscrizione a tutti i pacchetti CarCloud scende da 199 a 9 euro (IVA inclusa).

L'iniziativa mira a consolidare un modello di mobilità che ha già conquistato oltre 85.000 utenti in Europa, più della metà dei quali (oltre 45.000) in Italia. Il funzionamento del servizio punta tutto sulla prevedibilità della spesa e sull'assenza di vincoli a lungo termine: a fronte di un canone mensile fisso e senza anticipo, l'utente può rinnovare l'abbonamento di mese in mese o recedere senza penali dopo i primi 30 giorni. La formula "all-inclusive" copre ogni voce di gestione dell'auto – dall'assicurazione completa (RCA, Kasko, furto e incendio) al bollo, passando per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'assistenza stradale h24 – includendo inoltre un plafond di 2.000 chilometri al mese, con il vantaggio di poter accumulare quelli non utilizzati nei mesi successivi.

La scelta di puntare sulla doppia alimentazione benzina-GPL risponde direttamente all'esigenza di abbattere le spese di esercizio quotidiane, consentendo un risparmio sui costi chilometrici di rifornimento stimato tra il 50% e il 70% rispetto alle motorizzazioni termiche tradizionali.

Nel dettaglio, la Nuova DR5 Collection GPL si posiziona come un C-SUV compatto e versatile, adatto tanto agli spostamenti urbani quanto alle tratte extraurbane. Capace di raggiungere un'autonomia complessiva fino a 1.200 chilometri, la vettura offre una dotazione tecnologica completa che include sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2, interni in ecopelle "Total Black" e infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il canone mensile è fissato a 439 euro (IVA inclusa).

Per chi cerca invece spazio e comfort sulle lunghe percorrenze, l'alternativa è la Nuova DR6 Collection GPL. Questo SUV di segmento superiore spinge l'autonomia complessiva fino a 1.250 chilometri e si caratterizza per un'estetica ricercata con tetto bicolore, cambio automatico DCT a 7 rapporti, un ampio bagagliaio modulabile e una plancia dominata da un doppio display da 12,3 pollici. In questo caso, il canone mensile richiesto è di 619 euro (IVA inclusa).