Mobilize, è il nuovo car sharing firmato Renault. 45 Zoe elettriche in servizio a Bergamo a partire da giugno

BERGAMO - E' Mobilize il nuovo marchio del Gruppo Renault dedicato al car sharing. Come una delle quattro Business Unit create nell'ambito del Gruppo Renault, insieme a Renault, Dacia/Lada ed Alpine, quella del nuovo brand è l'unità che attraverso il settore automotive, da oggi si occuperà di promuove un ecosistema sostenibile tramite soluzioni energetiche e di mobilità flessibile. Il modello economico alla base della nuova strategia p quello dell'abbonamento e della vendita di soluzioni di mobilità, quantificate in un tempo che può andare dai minuti agli anni. Punto di partenza per le nuove attività è stata eletta la città di Bergamo, dove, in presenza del Sindaco Gori, è stato presentato dal Gruppo Renault, in partnership con la Concessionaria Oberti Spa, il lancio del primo car sharing 100% elettrico brandizzato Mobilize e gestito direttamente dalla Concessionaria di Bergamo.

A partire dal mese di giugno, sarà una flotta di 45 ZOE E-Tech Electric saranno infatti disponibili nel comune di Bergamo e in quattro comuni limitrofi (Lallio, Seriate, Orio al Serio e Brembate). Le Istituzioni hanno aderito all'iniziativa, mettendo a disposizione 20 stazioni totalmente dedicate al car sharing Mobilize, in cui i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana. Il car sharing elettrico, lanciato sotto il Brand Mobilize e gestito direttamente da Oberti, concessionaria del Gruppo Renault, utilizzerà la formula denominata Station Based Round Trip. La vettura, a fine corsa, dovrà cioè essere riconsegnata nella stessa stazione di parcheggio in cui è iniziato il servizio, con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine corsa. Grazie anche all' APP dedicata, disponibile da giugno quando il servizio sarà operativo al 100%, il cliente potrà verificare la disponibilità della vettura, il livello di ricarica e prenotare la Renault ZOE E-Tech Electric nella stazione più vicina alle proprie esigenze. Le 45 ZOE saranno monitorate da personale dedicato per garantire il livello di ricarica della batteria. I vantaggi per l'utilizzatore, all'interno dei comuni che aderiscono all'iniziativa, riguardano i parcheggi gratuiti, la possibilità di percorrere le corsie preferenziali e il libero accesso alla ZTL.

"Bergamo città simbolo della ripartenza e della rinascita - ha commentato il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori - significa riempire di contenuti positivi una notorietà che la nostra città ha acquisito, suo malgrado, nell'ultimo anno per via delle dolorose vicende legate alla pandemia. Ci vogliamo lasciare alle spalle la vicenda Covid19, dando slancio e liberando le tante energie che contraddistinguono da sempre questo territorio e la nostra città. Il nuovo car-sharing di Mobilize rappresenta un pezzetto di questo complesso e ricco puzzle di opportunità che Bergamo deve cogliere per ripartire con convinzione". Protagonista del car sharing firmato Mobilize sarò la Renault ZOE E-Tech Electric, con la sua batteria da 52 kWh e quasi 400km di autonomia.