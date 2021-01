Noleggio a lungo termine: arriva Horizon Automotive, primo mobility hub per aziende, liberi professionisti e privati

TORINO - Una volta era tutto più banale: le vetrine delle concessionarie stavano anche in città, magari in pieno centro, e se si era interessati a un acquisto, magari dopo aver acquisito le prime informazioni da una rivista specializzata, si entrava, si guardava, si curiosava all’interno, nel vano bagagli, poi magari ci si confrontava con un venditore su caratteristiche tecniche, prestazioni, accessori, e infine si decideva se valesse la pena procedere all’acquisto. Per il pagamento l’unica trattativa possibile riguardava la scelta tra rateizzazione o unica soluzione, e per l’assistenza successiva ci si rifaceva al libretto di uso e manutenzione fornito dal concessionario stesso.

Tranne rare eccezioni, non è più così: le concessionarie non stanno più in centro, le modalità di pagamento sono spesso condizionate da società finanziarie controllate dalle stesse case automobilistiche, soprattutto si acquista il bene automobile sempre più raramente, preferendo in molti casi il noleggio a lungo termine. E quanto alle informazioni sull’auto e sulla sua gestione la principale fonte d’informazione non sono più neanche le riviste specializzate né i semplici venditori.

Direte: Internet aiuta molto. Vero, ma non basta. Il web può rappresentare un supporto nella fase inziale della scelta. Ma sono in atto cambiamenti epocali, sono nuovi, diversi e in molti casi ancora inesplorati i bisogni del cliente automobilista, che sia un privato cittadino, un libero professionista o un’azienda. In questo momento di evoluzione del mercato automotive diventa fondamentale dunque trovare il modo di centrare la scelta dell’auto affidandosi a figure in grado di affiancare realmente il cliente nel processo di cambiamento in atto, sia in termini di tecnologie, sia di soluzioni innovative per la gestione dell’auto.

Più che scegliere una macchina o un concessionario, oggi si punta a trovare un “partner di mobilità”, qualcuno in grado di gestire al meglio valori emergenti come le tecnologie sempre più green, gli innovativi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida delle vetture, i sistemi di propulsione che consentono l’utilizzo di certi veicoli nei centri storici senza limitazioni, il servizio assistenza. E’ diventata di conseguenza naturale la necessità di una consulenza continua e personalizzata, affidata magari a squadre di professionisti con competenze specifiche e sempre aggiornate.

Esiste in Italia qualcosa in grado di rispondere a tali nuove esigenze? Finora si sono registrati progressi esclusivamente nel campo del noleggio a lungo termine, che in varie forme e modalità ha modificato sensibilmente il rapporto tra automobile e automobilista (non più proprietario ma utilizzatore). In un trend in cui la quota del noleggio è cresciuta costantemente negli ultimi anni (nel 2020, in piena emergenza pandemica, ha rappresentato oltre il 15% del mercato totale) il noleggio è diventato, dunque, sempre più importante. Ma all’alba del 2021 è in arrivo una novità in grado di allargarne gli orizzonti, fino a rispondere alle nuove e crescenti esigenze di privati, liberi professionisti, piccole e medie e grandi imprese.

Si chiama Horizon Automotive ed è il primo Mobility Hub in Italia: può contare su 2 sedi, 24 punti di assistenza diretta, una capillare copertura del territorio nazionale grazie ad accordi specifici, 7 partner ufficiali di noleggio a lungo termine ed una flotta di 300 auto sostitutive. Obiettivo dichiarato è fornire le più flessibili soluzioni di mobilità a noleggio totalmente integrate con una rete di concessionari e centri assistenza di proprietà. Si pone dunque come “contenitore di partner”, garantendo un’offerta innovativa di mobility experience, associata ad un servizio di gestione del cliente completo: ognuno potrà trovare la sua personale soluzione di mobilità “taylor-made”. “Tutto ciò – viene spiegato - permette sia la minimizzazione degli oneri nella gestione della vettura, sia l’opportunità di colmare le criticità nell’esperienza e nel servizio. Insomma, una ricetta unica di consulenza personalizzata dal principio sino all’utilizzo della vettura”.

Tra i valori aggiunti inseriti nel pacchetto di novità previsto da Horizon – vale la pena sottolinearlo – spicca l’offerta di mezzi con tecnologia elettrificata: ibridi (Mild e Full Hybrid), Plug-in (PHEV) e Full Electric (BEV). L’appartenenza a due grandi realtà imprenditoriali, Denicar e Autorigoldi (il primo è uno storico concessionario lombardo dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio, il secondo di Volkswagen e Skoda), consente ai professionisti che lavorano al programma di offrire la soluzione più idonea, sia per la scelta dell’automobile, sia della relativa tecnologia, e questo anche attraverso la possibilità di accedere a un’infrastruttura di ricarica grazie ad una rete di proprietà e a diverse partnership con le principali utilities.

Un comunicato diffuso dalla nuova struttura tiene a specificare che Horizon si distingue per la possibilità di configurazione e scelta del prodotto sia on line sia presso i propri showroom; per la disponibilità a organizzare test drive e a ritirare l’usato in permuta, la consegna personalizzata presso i propri showroom o la sede del cliente, l’assistenza e i servizi post vendita (carrozzerie e officine di proprietà e accordi su misura per ogni cliente), nonché interventi di manutenzione e cambio gomme con ritiro e riconsegna dell’auto. E ancora: sono previsti un Customer Service per la gestione diretta delle flotte, con consulenti dedicati; la disponibilità di colonnine di ricarica per l’e-mobility; sistemi di connettività e di telematica; pick-up & delivery auto presso sede aziendale o domicilio driver con app dedicata; sanificazione dell’autovettura e servizio di lavaggio a domicilio.

Ma non è tutto. Grazie alla possibilità di quotare le auto con le principali società di noleggio a lungo termine in Italia, Horizon consente al cliente, con un innovativo strumento online di comparazione, di ottimizzare i propri processi di acquisto, effettuando sistematiche attività di scouting delle migliori offerte sul mercato e proponendo le soluzioni più efficaci. “Insomma – viene sottolineato dai responsabili dell’iniziativa – con noi si fa un passo avanti in più rispetto alla semplice offerta di un prodotto-noleggio: il nostro è un servizio completo, un’esperienza di mobilità personalizzata in grado di garantire consulenza e supporto continui al cliente assicurando una “Premium Mobility Experience”, un nuovo servizio totalmente “stressfree e zero pensieri”.