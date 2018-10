Locauto accelera sui veicoli commerciali. Nuovi prodotti in arrivo e nuova sede a Napoli

NAPOLI - I furgoni sono strumenti di lavoro indispensabili per molte aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Ma acquistarli e costituire un proprio “parco auto” non sempre risulta conveniente. Perciò da qualche anno si è diffusa sempre più l’abitudine del noleggio, a breve e lungo termine: un modo per razionalizzare le spese aziendali e rendere flessibile il trasporto di merci e persone.

In questo scenario sta crescendo una realtà che affonda le proprie radici nel 1979, quando nacque per svolgere attività di leasing scegliendo come simbolo dell’azienda un elefantino ispirato a quello delle famose Lancia HF, sigla che stava per hi-fidelity, alta fedeltà. Dal 1984 la conversione al noleggio auto a lungo termine e poi, nel corso degli anni, una crescita costante, fino a diventare partner per l’Italia di Enterprise Rent a car, la più grande società di noleggio auto nel mondo.

Si chiama Locauto. E’ l’unica società italiana attiva sia nel mercato del noleggio a lungo che a breve termine, con i due marchi di prodotto Locauto Long Term e Locauto Rent a car. Dopo un periodo dedicato prevalentemente al noleggio di automobili di prestigio (con il 50% del parco costituito da auto dal segmento D in su), in seguito l’azienda si è impegnata sempre più anche nel settore delle cosiddette “auto da lavoro”.

Locauto Van è dunque il settore in espansione dell’azienda, in questa fase concentrata sul lancio di nuovi prodotti, con l’introduzione della linea frigo, di nuove formule di flessibilità tariffaria e l’apertura di una nuova sede a Napoli, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, dove l’azienda già opera da qualche anno.

«Abbiamo scelto questa location – spiega il direttore Business Unit Van Francesca Saponaro – perché è molto funzionale per servire un’area di Napoli vivace e interessante, ricca di piccole e medie aziende che fanno ampio uso del noleggio di veicoli commerciali».

Con questo nuovo ufficio diventano 29 i punti Locauto abilitati al noleggio furgoni. «Ma nel corso del 2019 cresceremo ancora» fa sapere da parte sua Raffaella Tavazza, vice presidente dell’azienda, aggiungendo che «tra gli obiettivi già fissati ci sono nuove aperture strategiche nei principali centri cittadini, segno evidente di una precisa strategia commerciale».

Sono diversi i progetti in cantiere per sviluppare il servizio: in particolare sono state introdotte nuove formule tariffarie mirate a rendere più vantaggioso il ricorso al noleggio in sostituzione dell’acquisto. «In tal modo andiamo incontro alle esigenze delle aziende, ma soprattutto delle piccole e medie imprese e dei privati» spiega ancora Tavazza, aggiungendo che “nel progetto rientra anche il valore aggiunto del servizio e dell’assistenza, da sempre elementi distintivi del nostro gruppo”.

Un esempio di formula tariffaria flessibile è il prodotto “Take it Easy”, lanciato proprio pochi giorni fa, che permette al cliente di organizzare i propri spostamenti mattutini ritirando il veicolo il pomeriggio precedente senza aggravio di costi. Per semplificare il tutto, il servizio è prenotabile online sul sito Locauto e tramite il call center.

Sul fronte della gamma prodotto, infine, è in cantiere anche la linea di furgoni frigo, che debutterà a inizio 2019 e andrà a completare il parco auto dei veicoli commerciali proposti: «Il noleggio furgoni è un tassello strategico del nostro piano di crescita – conclude Raffaella Tavazza – e costituisce un elemento chiave del posizionamento di Locauto come mobility partner a 360 gradi di imprese e privati».