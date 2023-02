Primerent, al BIT di Milano le proposte per riscoprire il turismo in auto a bordo di modelli top di gamma

MILANO - Aerei, treni e navi hanno guadagnato punti forse insperati nelle scelte degli italiani che fanno turismo, facendo una concorrenza spietata all’automobile, che pure è stata la protagonista indiscussa di viaggi entrati nel cuore di milioni di persone: viaggiatori non disposti a rinunciare alla libertà di muoversi in totale indipendenza, alla scoperta di luoghi e bellezze inesplorabili con altri mezzi, godendosi il patrimonio naturale, paesaggistico, storico, culturale del nostro Paese, e non solo. Libertà, indipendenza e piacere che solo i viaggi in auto possono assicurare, ancora oggi, magari al volante di un’auto di lusso, comoda, spaziosa, confortevole, semmai decappottabile, per assicurarsi l’impagabile valore aggiunto del viaggiare en plein air.

Ebbene, per scoprire se è davvero possibile sfruttare al meglio, ancora oggi, l’opzione auto, c’è un’occasione da cogliere al volo: visitare, dal 12 al 14 febbraio, il BIT di Milano, ovvero la Borsa del Turismo internazionale, epicentro di tutte le novità e dei trend del settore. Tra le tante proposte messe in mostra ce ne sarà una dedicata proprio a chi non intende rinunciare al piacere di viaggiare in auto. E’ firmata Primerent, colosso dell’autonoleggio di lusso a breve e medio termine (1–12 mesi/1-30 giorni) operativo dal 2006, con sedi a Roma e Milano (presto anche nel Sud e nel Nord-Est).

Primerent dispone di una flotta di oltre 300 vetture selezionate tra i modelli più ambiti, tecnologicamente avanzati e riconosciuti a livello internazionale, come Ferrari, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes, BMW, Audi.

“Il turismo high-end - spiega Saverio Castellaneta, fondatore e amministratore delegato di questa azienda specializzata nel luxury travel automobilistico - è in grande crescita soprattutto in Italia. I viaggiatori cercano sempre di più esperienze personalizzate in grado di dare emozioni uniche, come godersi la straordinaria bellezza dei panorami italiani al volante di un’auto esclusiva. Noi siamo al BIT proprio per mostrare l’eccellenza della nostra offerta, abbiamo una delle più grandi collezioni di modelli e marchi di lusso in Europa e siamo al fianco dei clienti con un servizio che va ben oltre l’esperienza di guida.”

In una nota diffusa alla vigilia del BIT, Primerent ricorda infatti che il cliente viene seguito in ogni momento, dalla prenotazione del noleggio (burocrazia ridotta al minimo, basta disporre di una carta di credito) fino alla consegna dell’auto. Sono 30 i driver specializzati a disposizione dei clienti, con mansioni dedicate a semplificare le operazioni di consegna e ritiro dell’auto, in Italia o anche all’estero, in ambito europeo.

Da tempo attenta ai temi ambientali, l’azienda ha tra i suoi obiettivi aumentare le auto green della flotta. Oggi il 76% delle auto di Primerent ha una motorizzazione ibrida o completamente elettrica, ma l’intenzione dichiarata è raggiungere, in tempi brevi, percentuali molto più alte di veicoli “puliti” mettendo sul mercato, a partire dalla seconda metà del 2023, anche SUV elettrici.

E’ in questa ottica che protagonista annunciata dello stand allestito al BIT di Milano è l’Audi e-tron S Sportback, auto full electric scelta per raffigurare la sostenibilità come lusso essenziale che Primerent vuole assicurare ai propri clienti. Un’auto hi-tech, di ultimissima generazione e di grande prestigio, che diventa accessibile con la formula del noleggio temporaneo, senza sobbarcarsi le spese di acquisto a prezzi che oscillano tra un minimo di 47.700 euro a un massimo di 65.750.