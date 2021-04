Renault rinnova con Tper il Car Sharing Corrente 100% elettrico. 335 Zoe e nuova App per gli utenti dell’Emilia Romagna

BOLOGNA - Si fa un gran parlare di rispetto ambientale, abbattimento delle emissioni nocive e diffusione ancora lenta delle auto elettriche nelle città oppresse dagli scarichi nocivi. Tra le questioni più scabrose la ricorrente diatriba tra trasporto pubblico e privato, con frequenti attacchi all’uso smodato dell’automobile (quella tradizionale, con motori benzina e diesel). Eppure in Italia ci sono esempi virtuosi di collaborazione tra pubblico e privato mirati proprio a sostenere insieme la lotta all’inquinamento. Come? Con progetti condivisi, che hanno dato insospettabili risultati a sostegno della mobilità sostenibile.

Una delle esperienze più significative, su questo fronte, è quella nata dalla collaborazione tra Renault e Tper (la società di trasporto pubblico dell’Emilia Romagna), che ha dato vita ad una attività di car sharing denominata Corrente che utilizza esclusivamente auto elettriche (per la precisione le Renault Zoe), con base principale a Bologna, ma pronta a svilupparsi in altre città della regione.

E’ da 30 mesi che è partita questa offensiva sul car sharing 100% elettrico, sviluppatosi fino a consuntivare più di 355.000 noleggi, più di 30.000 clienti e oltre 3,7 milioni di chilometri percorsi a emissioni zero. L’area di copertura del servizio comprende oggi 58 chilometri quadrati nella provincia di Bologna, abbracciando anche Casalecchio di Reno ed arrivando fino a Ferrara, ma presto verranno coinvolti anche altri centri come Rimini e Ravenna.

Nel corso di una video conferenza svoltasi nella sede del Comune di Bologna, ospiti del sindaco Merola, Tper e Renault hanno tenuto a ricordare che il servizio da loro allestito è stato il primo a consentire agli utilizzatori di prelevare l’auto in una città e chiudere il noleggio in un’altra, ed hanno ricordato anche che da dicembre 2018 ad oggi ci sono stati ben 7.500 prelievi e rilasci in aeroporto. E ancora: il consuntivo dell’attività svolta rivela anche che Corrente si conferma un servizio apprezzato sia durante l’orario di lavoro (molte sono le realtà che lo utilizzano anche come mezzo aziendale), sia nella fascia serale e notturna, compatibilmente con le norme imposte dall’emergenza sanitaria.

A tal proposito è stato ricordato che nonostante la pandemia la media dei noleggi giornalieri è rimasta superiore a 500 (circa il 25% in meno rispetto alla fase pre-Covid). E ancora: è stato sottolineato che tutte le auto del servizio di car sharing vengono puntualmente sanificate e che agli utilizzatori è imposto l’uso obbligatorio della mascherina a bordo.

“Il nostro accordo di collaborazione con partner privati come Renault – ha tenuto a dire Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper – è nato sulla convinzione che questo progetto può puntare allo sviluppo di una sharing mobility non “concorrente” ma “complementare” al trasporto pubblico locale. E un tassello nel mosaico del nostro impegno per la mobilità sostenibile in una logica di territorio di area vasta. Per questi motivi abbiamo continuato ad investire anche nell’attuale fase di grave crisi legata alla pandemia. E le novità che stiamo varando lo dimostrano: sono segni concreti che speriamo aumentino la qualità e la sostenibilità dei servizi che svolgiamo già nella prospettiva dell’attesa ripresa”.

La più importante delle novità annunciate dalla rappresentante della pubblica amministrazione emiliana è il rinnovo dell’accordo con Renault, che punterà ancora sull’utilizzo della Zoe, l’auto preferita per i Car Sharing elettrici pubblici o privati, aziendali o universitari: da Milano a Palermo, da Napoli a Padova, dal Lazio alla Puglia, dall’Umbria alla Toscana. Sono 180 le unità che andranno ad irrobustire la flotta di auto disponibili, portando il totale delle Zoe abilitate al servizio a quota 335.

“Le attività di car sharing – ha informato da parte sua Francesco Fontana Giusti, responsabile della comunicazione di Renault Italia – saranno seguite da Mobilize, una Business Unit annunciata nel gennaio scorso dal nostro Ceo Luca de Meo, centrata sulla transizione energetica sostenibile e l’economia circolare”.

Tra gli elementi di novità più significativi c’è, come detto, l’arrivo di ben 180 nuove Zoe, che andranno ad affiancare le altre già operative portando il totale a 335 unità a emissioni zero. Le nuove vetture della flotta appartengono alla nuova generazione di Zoe, auto elettrica più venduta in Italia e in Europa nel 2020. Con una batteria da 52 kWh, la citycar francese si distingue per un’autonomia fino a 395 km (ciclo WLTP) e per la capacità di immagazzinare energia sia a una presa AC fino a 22 kW, sia a una DC (corrente continua).

Grazie al caricabatteria Caméléon di serie, la Zoe può recuperare fino al 100% di autonomia in 3 ore presso le colonnine di ricarica da 22 kW, oppure, grazie al nuovo caricabatteria DC, si possono sfruttare al massimo le colonnine di ricarica rapida, e in 30 minuti si recupera energia sufficiente per assicurarsi 150 km di autonomia.

Il motore da 100 kW a zero emissioni, il cambio e-Shifter con modalità di guida B-Mode e i numerosi ADAS ottimizzano inoltre il piacere di guida e semplificano l’uso dell’auto. “Tutto ciò – tengono a ricordare in casa Renault - rende la Zoe una “soluzione di mobilità” valida non solo per brevi percorsi all’interno dei centri urbani, ma anche per tragitti extra-urbani e gite fuori porta durante i weekend”.

Nell’operazione rilancio del progetto Corrente rientra anche l’introduzione di una nuova app (sviluppata in collaborazione con Playcar di Cagliari) che grazie anche alla tecnologia bluetooth consente di rendere più gradevole l’esperienza di noleggio. Come? Velocizzando, ad esempio, i tempi di apertura e chiusura del noleggio e consentendo di fare a meno delle chiavi per aprire e chiudere le portiere (lo si potrà fare con lo smartphone). “Scaricare l’app – è stato ricordato – non costa nulla e anche la registrazione per abbonarsi al servizio di car sharing è gratuita”.

Lanciata in piena fase post lockdown è infine la novità del servizio “Corrente Plus” (corrente.app/plus) che consente di noleggiare l’auto per una settimana o per un mese potendo anche provvedere autonomamente a ricaricare il mezzo.