Sharing, Cityscoot sbarca a Milano. 500 scooter elettrici in affitto per una mobilità green

MILANO - Dopo Parigi e Nizza sono arrivati in Italia i Cityscoot. Il via a Milano ma è facile prevedere che presto lo sharing di scooter elettrici arriverà anche in altre città. La nuova flotta di scooter bianchi e azzurri è parcheggiata nei punti strategici di Milano. La start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero, ha scelto proprio Milano per l’esordio in Italia. Il via è avvenuto con una flotta iniziale di 500 scooter e una copertura geografica molto ampia. Ma visto il successo di Parigi dove gli scooter sono già tremila, probabilmente presto la flotta sarà ampliata anche in Italia.

Gli scooter Cityscoot sono disponibili per il noleggio 7 giorni a settimana, 24 ore su 24, in tutta la “Zona Cityscoot” in cui i mezzi potranno essere noleggiati, che comprenderà inizialmente l’intera zona della circonvallazione 90/91 più alcune isole strategiche come Bicocca, Rogoredo, la zona intorno allo Iulm. Sarà possibile utilizzarli anche al di fuori di questa zona delimitata, purché al termine del servizio vengano riportati al suo interno, nelle aree di parcheggio consentite ai veicoli a due ruote.

Il noleggio è consentito a chi ha compiuto i18 anni e sarà inizialmente gratuito per chi si registra tramite la app. Cityscoot è nata in Francia nel 2014, ha lanciato il proprio servizio di noleggio scooter a Parigi nel giugno 2016 con una flotta di 150 scooter elettrici, che è rapidamente cresciuta fino a 1000 nel primo trimestre del 2017. Nella prima metà del 2018 è sbarcata a Nizza. Oggi a Parigi sono presenti 3.400 scooter l’obiettivo dell’azienda è quello di cambiare radicalmente il panorama della mobilità della capitale francese e di molte altre città europee.

Il servizio è innovativo: il sistema di prenotazione è interamente connesso: non servono chiavi, carte di credito o terminali di ricarica. È sufficiente scaricare l’applicazione Cityscoot sul proprio smartphone, Android o iPhone, e usarla per localizzare lo scooter disponibile più vicino, verificare la situazione della batteria e prenotarlo gratuitamente per 10 minuti, così da avere il tempo di raggiungerlo. Per sbloccarlo l’utente può utilizzare la app o il display dello scooter e inserire il codice a 4 cifre ricevuto al momento della conferma di prenotazione sulla tastiera dello scooter, e avviare così il noleggio.

«Siamo molto orgogliosi di avere Cityscoot a Milano, città all’avanguardia nella mobilità sostenibile. Cityscoot nasce dalla convinzione che il trasporto del futuro debba essere a zero emissioni e zero rumore - dice Gianni Galluccio, general manager di Cityscoot Italia -. Con una flotta di motorini 100% elettrici - aggiunge - compresi i veicoli per la manutenzione e la ricarica delle batterie, Cityscoot renderà la città meno rumorosa e meno inquinata, contribuendo a modificare le abitudini di spostamento dei cittadini a favore di mezzi più ecologici e sostenibili. Vogliamo essere il servizio di scooter sharing più grande ed efficiente di Milano. Presto attiveremo anche una serie di progetti speciali con l’obiettivo di migliorare la cultura della sharing mobility».