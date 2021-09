Tesla, arriva in Europa il noleggio firmato Ald Automotive. Società NLT lancia servizio per Model 3, Model Y, Model S e Model X

MILANO - Arriva in sedici paesi europei il servizio di noleggio per i veicoli elettrici Tesla indirizzato a grandi, medie e piccole imprese e firmato ALD Automotive. La società di noleggio lungo termine diventa così il partner privilegiato di Tesla in Europa per la gestione dei servizi di noleggio e i clienti possono ora beneficiare di pacchetti full-service per le autovetture Model 3, Model Y, Model S e Model X. Tutti i modelli possono contare su cambio gomme, assistenza in caso di guasto, assicurazione e immatricolazione del veicolo, oltre che sulla manutenzione fornita attraverso la rete Tesla in tutta Europa e sul servizio di assistenza mobile.

I veicoli sono disponibili con contratti di noleggio a durata e chilometraggio flessibile e possono essere personalizzati direttamente sul sito web di Tesla. Il noleggio è gestito da ALD Automotive per tutta la durata del contratto. Anche i privati possono usufruire dei servizi di noleggio full-service per l’intera gamma di auto e modelli Tesla in Francia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi e Danimarca. «Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova offerta di noleggio accessibile e flessibile per la gamma di veicoli elettrici Tesla per i clienti di tutta Europa - ha commentato John Saffrett, Deputy Chief Executive Officer di ALD - e ciò ci consente di continuare la nostra strategia di crescita sostenibile come attore protagonista della transizione energetica, ma anche di alimentare in maniera coerente e compiuta il nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative».