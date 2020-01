Yuko, il car sharing full hybrid è anche premium. In flotta arrivano le Lexus UX

ROMA – Sperimentato a Forlì e poi esportato a Venezia il primo car sharing full hybrid è diventato anche premium. La flotta di Yuko with Toyota include infatti anche le nuove Lexus UX Hybrid, che si aggiungono alle Toyota Yaris Hybrid già in servizio. La filiale nazionale del colosso giapponese – la seconda in Europa a lanciare il servizio dopo l'Irlanda (a Dublino) – ha tirato le somme del primo anno e mezzo di attività.

Nella Serenissima, dove Toyota sostiene anche la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, ha contribuito al risparmio di «circa 16 tonnellate di CO2» rispetto ad un veicolo convenzionale, informa una nota. Che spiega anche come grazie alla tecnologia Full Hybrid Electris siano state «drasticamente ridotte le emissioni di inquinanti nella città». Gli ossidi di azoto (Nox) risultano del 90% inferiori ai limiti imposti dalla legge per l'omologazione. A Venezia il gradimento per la formula “station based” (Yuko One), ossia con presa in carico e rilascio in punti stabiliti, è altissimo: vale l'82% dei noleggi.

Secondi i dati raccolti dal costruttore, la flotta ibrida del car sharing ha percorso 420.000 chilometri. La metà del tempo i veicoli del servizio Yuko with Toyota hanno viaggiato a zero emissioni. In 18 mesi sono stati contabilizzati 12.800 noleggi (1.230 nei primi tre mesi), con una crescita del 50% rispetto allo scorso luglio, cioè ad un anno dal lancio. La lunghezza del tragitto per noleggio è vicina ai 32 chilometri. Il numero degli iscritti ha raggiunto quota 3.000 (comprese 32 aziende), aumentato progressivamente dopo il “boom” iniziale (1.760 nelle 12 settimane iniziali).

La Lexus UX Hybrid è stata inserita nella flotta dalla scorsa metà di novembre: i crossover disponibili sono 10. La tariffa è di 3,5 euro all'ora più 70 centesimi al chilometro. In caso di noleggio giornaliero, il costo è di 60 euro più 35 cent al chilometro. Le auto della flotta Yukõ with Toyota possono circolare liberamente nella ZTL e nelle corsie preferenziali e possono venire sostare gratuitamente nei parcheggi con le “strisce blu”.