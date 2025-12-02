Zity by Mobilize dice addio al car sharing a Milano. Ritiro di 650 veicoli elettrici per il 18 dicembre

Zity by Mobilize dice addio al car sharing milanese, con il ritiro di 650 veicoli elettrici annunciato per il 18 dicembre. Per Assosharing, principale associazione di categoria in Italia dedicata al settore della sharing mobility, si tratta di «un segnale particolarmente preoccupante e la conferma di una crisi più volte evidenziata». La decisione dell'operatore arriva in un contesto già segnato da forti criticità, tra cui il canone comunale, che a differenza di Roma, Torino e Bologna, Milano ha deciso di non rivedere. «Il ritiro di un operatore - commenta Assosharing - riduce la massa critica del servizio e indebolisce l'intero ecosistema della mobilità condivisa: meno veicoli disponibili significa meno possibilità di utilizzo e un probabile ritorno all'auto privata.

È un paradosso per una città che fino a pochi anni fa rappresentava un modello nazionale e internazionale nell'ambito del car sharing». «Senza un intervento immediato da parte dell'Amministrazione, il rischio è quello di un collasso dell'intero servizio - conclude Assosharing -: il ritiro progressivo delle flotte metterebbe fine al più grande sistema di car sharing del Paese, con effetti negativi sulla mobilità urbana, sulla qualità dell'aria e sulle abitudini quotidiane di migliaia di cittadini».