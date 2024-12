Aci, a Natale regala la sicurezza su 2 e 4 ruote. Sconti a partire dal 30% sui corsi di guida sicura

A Natale regala la sicurezza su 2 e 4 ruote. L’ideale compagna di viaggio indispensabile per sé, i propri familiari o gli amici più cari. Può far risparmiare, poi, denaro in multe o riparazioni. Si ha tempo fino al 13 gennaio 2025 per usufruire dello sconto del 30% (che sale al 35% per i soci Aci, dipendenti Aci e titolari di easy card), il voucher ha validità un anno dalla data di acquisto. I corsi di guida sicura auto o moto si suddividono in advanced o specialist, e si svolgono presso i centri Aci-Sara di Vallelunga (Roma) e Lainate (Milano). Si imparano ad affrontare in maniera corretta le situazioni di emergenza che potresti incontrare tutti i giorni sulla strada al volante del proprio veicolo, ma ti aiutano anche a conoscere i molteplici dispositivi elettronici di ausilio alla guida dei quali sono equipaggiate le moderne autovetture.

Il corso dura una giornata ed è suddiviso in una parte teorica, in aula, ed una pratica, nelle apposite aree allestite, alla guida degli ultimi modelli di auto Mercedes-Benz e di moto Honda. Diversi gli esercizi che si affrontano: dal controsterzo per riallineare la vettura alla frenata d’emergenza, dall’evitamento dell’ostacolo alla guida in situazioni di scarsa aderenza, sempre seguiti da Istruttori altamente specializzati e, soprattutto, sotto l’egida dell’Automobile Club d’Italia. Molto semplice l’acquisto del voucher: è sufficiente visitare il sito https://guidasicura.vallelunga.it/acquista-voucher/ sezione acquista voucher e seleziona il luogo e il tipo di corso scelto. Su questo link https://guidasicura.vallelunga.it/faq-guida/ le FAQ e la guida all’acquisto.