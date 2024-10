Aci incontra studenti a Gorizia, nel 2023 50 minorenni feriti. In corso campagna di prevenzione incidenti stradali

Oltre 800 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Gorizia hanno assistito agli spettacoli in tema di sicurezza stradale «I Vulnerabili» e «Col casco non ci casco», proposti dalla compagnia Zelda, che, in modo divertente, ha spiegato ai ragazzi i rischi della strada per pedoni e ciclisti. Nell'occasione sono state illustrate le ultime statistiche Aci-Istat sugli incidenti stradali: in provincia di Gorizia nel 2023, fino a 13 anni si sono verificati 23 feriti (19 maschi e 4 femmine; 3 conducenti, 13 passeggeri e 7 pedoni).

Nella classe di età 14/17 anni, invece: 27 feriti (23 maschi e 4 femmine; 19 conducenti, 7 passeggeri e 1 pedone). «Abbiamo riscontrato un grande entusiasmo da parte degli studenti e dei loro insegnanti - ha affermato Cristina Pagliara, presidente dell'Automobile Club Gorizia - Vogliamo che proprio dai più piccoli venga diffusa la cultura della sicurezza, riportata in famiglia e tra gli amici, per coinvolgere il più possibile l'intera comunità. Questa iniziativa l'abbiamo potuta realizzare grazie al supporto e al contributo dell'assessorato regionale alle autonomie locali, guidato da Pierpaolo Roberti, e alla collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale».