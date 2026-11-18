Il bilancio della sicurezza stradale in Italia nei primi sei mesi del 2026 restituisce un quadro a due facce: diminuisce il numero delle vittime, ma tornano a crescere in modo significativo gli incidenti con lesioni e i feriti. È quanto emerge dalle stime preliminari diffuse oggi da ACI e Istat relative al periodo gennaio-giugno 2026.

Nel dettaglio, nei primi sei mesi dell’anno si sono verificati 89.754 incidenti stradali con lesioni a persone, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 (quando erano stati 83.477). Parallelamente, il numero dei feriti è salito a 120.824 (+7,7% rispetto ai 112.170 dell'anno precedente). Il dato più incoraggiante riguarda invece i decessi registrati entro il trentesimo giorno dall'evento, scesi a 1.297, con una flessione del 3,1% rispetto alle 1.338 vittime del primo semestre 2025. Tradotto in media quotidiana, sulle strade italiane si verificano ogni giorno 496 incidenti, 668 feriti e 7,2 decessi: quasi 21 sinistri e 28 feriti ogni ora, con una vittima ogni quattro ore.

Dove si muore di più: calo nei centri urbani, segno più in autostrada. Analizzando la distribuzione geografica e la tipologia delle arterie stradali, emerge una netta distinzione tra frequenza e gravità degli impatti. La stragrande maggioranza degli incidenti (75,3%) avviene infatti sulle strade urbane, dove però la mortalità risulta in netto calo (-5,1% rispetto al 2025). Al contrario, quasi la metà delle vittime complessive (48,4%) si concentra sulle strade extraurbane, caratterizzate da velocità più elevate e impatti mediamente più gravi; su questa rete i decessi segnano comunque una lieve diminuzione (-2,1%), accompagnata da un calo generale del traffico dei veicoli leggeri. L'unica nota negativa sul fronte della mortalità arriva dalle autostrade, dove le vittime crescono dell'1,3% in un contesto di percorrenze sostanzialmente stabili (+0,1%), spinte dall'aumento del traffico pesante (+2,4%).

Il confronto con il 2019 e gli obiettivi europei. Il rapporto ACI-Istat confronta i dati attuali anche con il primo semestre del 2019, anno scelto dalla Commissione Europea come riferimento per il programma Road Safety Policy Framework 2021-2030, che punta a dimezzare vittime e feriti gravi entro la fine del decennio. Rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019, i decessi risultano ridotti del 15,5% (con cali omogenei su autostrade al -18,6%, urbane al -15,7% ed extraurbane al -14,5%), mentre incidenti (+7,3%) e feriti (+3,3%) superano i valori di sette anni fa. Pur confermando una tendenza di lungo periodo positiva — dal 2001 le vittime si sono ridotte del 60,1% — il ritmo attuale rende ancora impegnativo il raggiungimento del target europeo fissato per il 2030.

L'appello dell'ACI: «Educazione stradale e stop al telefonino». A commentare i numeri è intervenuto il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, che ha sottolineato l'urgenza di agire sul fattore umano. «Un quadro che, in linea con il trend del recente passato, indica fortunatamente un calo delle vittime. Aumentano, però, gli incidenti e i feriti», ha dichiarato La Russa. «È dunque fondamentale proseguire nel nostro percorso mirato a favorire il cambiamento dei comportamenti».

Secondo il vertice dell'ACI, la prevenzione deve partire dai banchi di scuola: «I comportamenti possono mutare soprattutto affermando i principi dell'educazione stradale, a partire dai più giovani. Non a caso, ACI in questi giorni è presente, al fianco del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al ‘Salone Nazionale dello Studente e del Prof’ di Roma con propri spazi dedicati al rispetto delle regole, alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto delle distrazioni, in primis quelle provocate dall’uso del telefonino».