Sicurezza stradale in Africa, per l'Oms ci sono 19,6 decessi ogni 100mila abitanti, tre volte il tasso in Europa

«La sicurezza stradale è una crisi che l'Africa può e deve risolvere». E' quanto ha dichiarato la commissaria dell'Unione africana per le Infrastrutture e l'Energia, Lerato D. Mataboge, che ha sollecitato gli Stati membri ad accelerare la ratifica della Carta africana per la sicurezza stradale, il primo quadro normativo vincolante del continente da parte degli Stati membri, in vigore dal marzo 2026, e la sua integrazione nei quadri giuridici, istituzionali e finanziari nazionali. L'Africa, secondo stime dell'Oms, registra attualmente il tasso più alto di mortalità stradale al mondo, con circa 19,6 decessi ogni 100.000 abitanti, un valore quasi triplo rispetto a quello dell'Europa.

In molte aree, gli incidenti stradali hanno un impatto sanitario superiore a malattie come la malaria o la tubercolosi. Secondo i dati della Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Uneca), circa il 38% delle vittime della strada sono pedoni, mentre il 43% sono occupanti di autoveicoli, nonostante l'Africa possieda meno del 5% dei veicoli registrati a livello mondiale, veicoli a 2 ruote o ciclisti. Tra gli altri obiettivi prioritari indicati dalla commissaria Mataboge: investire in dati affidabili sulla sicurezza stradale, nonché nei servizi di emergenza e nell'assistenza post-incidente; rafforzare l'Osservatorio africano per la sicurezza stradale, che raccoglie i dati nazionali attraverso i propri coordinatori dedicati nei singoli Paesi.