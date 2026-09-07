Airbag cinesi vietati, undicesima vittima negli Usa. La NHTSA corre ai ripari dopo l'ennesimo incidente

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) corre ai ripari dopo l'ennesimo incidente legato agli airbag di ricambio cinesi ritenuti non conformi e vietati negli Stati Uniti. Un automobilista è morto il 27 agosto a Dallas, in Texas, dopo un incidente a bordo di una Chevrolet Equinox del 2018: secondo l'agenzia federale, si è trattato di uno schianto a cui si sarebbe potuto sopravvivere. Si tratta dell'undicesima vittima collegata agli inflator, i dispositivi che azionano il gonfiaggio degli airbag, già messi al bando dal governo statunitense ad aprile dopo essere stati associati a dieci incidenti mortali. I componenti sono prodotti in Cina da Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System, conosciuta anche come Dtn.

Dal maggio 2023 sono 13 gli incidenti segnalati alla NHTSA. Tre hanno coinvolto Hyundai Sonata e hanno provocato tre morti, mentre dieci incidenti hanno riguardato veicoli General Motors, con otto vittime e due feriti gravi. Fatta eccezione per l'ultimo caso, tutti gli incidenti mortali che hanno coinvolto Gm riguardavano Chevrolet Malibu. Secondo la NHTSA, gli inflator Dtn possono rompersi durante incidenti che, in condizioni normali, sarebbero sopravvivibili, proiettando frammenti metallici nell'abitacolo e colpendo conducenti al torace, al collo, agli occhi e al volto. L'autorità federale aveva già lanciato a gennaio un avvertimento urgente rivolto ai proprietari delle vetture e alle officine. Dopo la nuova vittima, ha rinnovato l'invito a controllare i veicoli coinvolti in incidenti con attivazione dell'airbag dal 2020 in poi, per verificare che non siano stati installati componenti a rischio.

«Chiunque li stia portando nel Paese e installando mette in pericolo le famiglie americane», ha precisato la NHTSA, sottolineando la necessità di individuare la filiera attraverso cui gli inflator vietati continuano a raggiungere il mercato statunitense. Dtn respinge però le accuse. L'azienda sostiene che non sia possibile dimostrare che gli inflator coinvolti siano stati prodotti da Dtn né che gli incidenti siano stati provocati da componenti difettosi. La società afferma inoltre di non aver mai venduto direttamente sul mercato statunitense gli inflator al centro dell'indagine.