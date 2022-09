Alcol e droga, via 26 patenti guida in una sola notte a Firenze. Controlli della polizia contro le “stragi del sabato sera”

FIRENZE - Contro le ‘stragi del sabato serà, gli incidenti stradali che causano numerose vittime i fine settimana, la Polizia di Stato ha ritirato in una notte sola a Firenze 26 patenti di guida ad altrettanti conducenti colti sotto effetto di alcolici o di droga. È successo tra venerdì e sabato scorso con una verifica a tappeto in lungarno Aldo Moro. Tra i controllati, 24 sono risultati positivi all’alcoltest con un tasso superiore al limite consentito di 0.5 g/l. Per loro è scattata la contestazione dell’art 186/2 del CDS ed il conseguente ritiro della patente di guida. Di questi 24, ben 18 sono stati anche denunciati in quanto superavano il limite di 0.8 g/l. Sequestro amministrativo per due veicoli. Altri sette conducenti sono invece risultati positivi al droga-test: anche per loro è scattato il ritiro della patente di guida a seguito della contestazione dell’art. 187 del codice della strada.

Tra i 26 automobilisti ai quali è stata ritirata la patente, cinque sono risultati positivi sia all’alcool che alla droga; tre erano anche neopatentati ed hanno avuto sanzioni maggiorate. Grazie al dispositivo Targa System della Polizia Municipale, che ha collaborato alle operazioni, sono state contestate quattro revisioni auto ‘omessè ed un veicolo senza assicurazione. Decurtati in totale 310 punti dalle patenti. È questa, spiega la questura fiorentina, una campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata, su input del Servizio Polizia Stradale, dalla Sezione Polizia Stradale di Firenze unitamente a quelle di Pistoia e Prato, con il personale della Questura del capoluogo toscano, della Polizia Municipale di Firenze e con l’ausilio di un laboratorio di analisi mobile. Il controllo è stato reso ancora più incisivo dalla presenza di Barak, il cane poliziotto dei Cinofili della Questura di Bologna.