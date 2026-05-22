Anas, ricerca: solo 40% guidatori usa correttamente cellulare in auto. Norme monopattini troppo permissive

L' 8,9% degli italiani guida con il cellulare in mano e quasi un automobilista su quattro lo usa in modo scorretto. È la fotografia scattata dalla quinta edizione della ricerca Anas sugli stili di guida, realizzata da Global Research, su un campione di oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette lungo 12 strade e autostrade del Paese. Solo il 41,9% degli automobilisti, infatti, usa il telefono correttamente, con l'ausilio di bluetooth o assistente vocale, mentre il 14,6% digita ancora il numero prima di inserire il vivavoce. Chi dichiara, invece, di non utilizzare mai il cellulare alla guida rappresenta solo il 34,5%.

Eppure il rischio è ben percepito. Tre italiani su quattro considerano lo smartphone pericoloso al volante e l'indagine mette in luce anche il rapporto contraddittorio degli automobilisti con le regole. L'86% approva il nuovo Codice della Strada, comprese le norme più severe contro chi guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma tra chi ha avuto un incidente negli ultimi due anni il consenso scende al 76,9%. Proprio tra gli automobilisti coinvolti in incidenti, il 90,8% ammette di usare il cellulare mentre guida, contro una media generale del 65%.

I dati della ricerca lasciano spazio anche all'autovalutazione delle capacità dei guidatori italiani. «Emerge con chiarezza che gli automobilisti tendono a sovrastimare le proprie abilità sottovalutando i rischi reali», dichiara il professor Marcello Chiodi, Presidente della Società italiana di statistica (Sis). È 7,8, infatti, il voto medio che si attribuiscono gli automobilisti, in leggera flessione rispetto al 2024 che era di 7,9, mentre il giudizio su «gli altri» precipita sotto la sufficienza per rispetto dei limiti di velocità, uso delle cinture e utilizzo del cellulare alla guida. Non mancano, però, i segnali positivi. Scende al 14,3% la quota di automobilisti che non rispetta il divieto di sorpasso, contro il 17% del 2022, oltre al dato sull'uso delle cinture posteriori che cresce sensibilmente, passando in tre anni dal 24,3% al 64,7%.

Inoltre, quelle anteriori vengono utilizzate dal 91,1% dei conducenti e dal 95,4% dei passeggeri. Ma il focus non risparmia neanche i monopattini elettrici, mezzo sempre più diffuso e soggetto a provvedimenti di regolarizzazione negli ultimi mesi. Proprio sul fronte normativo, quasi ben sei italiani su dieci ritiene che le norme attuali siano troppo permissive nei confronti dei fruitori dei monopattini, con il 31,4% che non li considera sicuri. La diffidenza in questo senso la fa da padrone: più di tre italiani su quattro dichiarano di non usarli e di non volerli utilizzare in futuro.