Argentina, Milei chiude enti viabilità e sicurezza nei trasporti. Il portavoce: «È la fine della corruzione nei lavori pubblici»

Il governo argentino ha annunciato la chiusura della Direzione nazionale di viabilità (l'ente pubblico responsabile della costruzione e del controllo delle autostrade in tutto il Paese), nonché di altri due organismi statali: la Commissione nazionale per i trasporti e la sicurezza stradale e l'Agenzia nazionale per la sicurezza. Il portavoce del presidente, Manuel Adorni, ha ricordato in una conferenza stampa che le accuse di appropriazione indebita di fondi per la costruzione di strade costituiscono la base della causa per la quale l'ex presidente Cristina Kirchner è stata condannata a sei anni di carcere, pena che la stessa sta scontando agli arresti domiciliari.

Il decreto di Milei - che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale argentina - secondo Adorni "è un certificato di morte per la corruzione nei lavori pubblici». Dal suo insediamento, nel dicembre 2023, Milei ha attuato un piano draconiano di riduzione della spesa pubblica che ha portato alla chiusura di vari enti governativi nei settori della sanità, della scienza e della cultura, tra gli altri, nonché a tagli a opere pubbliche e ad oltre 50 mila posti nel pubblico impiego.