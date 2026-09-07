Asaps, strage di pedoni sulle strade in Italia: sono 16 le vittime nell'ultima settimana

C'è stata una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane: 16 vittime, di cui tre provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dall'1 gennaio (189 maschi e 91 femmine), di cui 127 avevano più di 65 anni. I dati sono stati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

A gennaio le vittime sono state 47, poi 30 a febbraio, 40 a marzo, 27 ad aprile, 32 a maggio, 33 a giugno, 28 a luglio, 31 ad agosto e per ora 12 a settembre. Nei primi otto mesi, rispetto al 2025, c'è stato un aumento dell'8% di decessi di pedoni: 268 contro 248. Nella classifica per regioni, la Lombardia è in testa con 42 morti, seguita da Veneto (31) e Lazio (27). Dall'inizio del 2026 gli investimenti mortali sulle strisce pedonali sono stati 126 e 24 gli episodi di pirateria. Lo scorso anno sono morti 419 pedoni, come comunicato da Istat.