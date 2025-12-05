Aspi e Polstrada insieme per la campagna “Guida senza rischi”. Testimonial la campionessa paralimpica Ambra Sabatini

Autostrade per l'Italia lancia «Guida senza rischi», la campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato in occasione del periodo delle festività natalizie, in cui si registrano maggiori flussi di traffico lungo la rete. L'iniziativa, in programmazione a partire da domani fino al 25 dicembre su stampa quotidiana e periodica, canali digitali e social, radio e nelle aree di servizio della rete Aspi, si inserisce nel quadro di attività del Gruppo volte alla diffusione di una cultura della sicurezza fondata su prevenzione, consapevolezza e responsabilità individuale. La campagna mette in evidenza il nesso diretto tra alcune abitudini scorrette e l'aumento del rischio alla guida. Nei soggetti visual, ogni comportamento - non allacciare la cintura, usare lo smartphone durante la marcia, superare i limiti di velocità - è affiancato al rischio concreto che ne deriva, rendendo evidente come una scelta apparentemente minima possa incidere sulla sicurezza degli utenti e dei lavoratori presenti lungo la rete.

Lo stesso approccio è ripreso nello spot radiofonico, con la voce di Ambra Sabatini, campionessa paralimpica già coinvolta in precedenti iniziative con Autostrade per l'Italia. Le frasi «Devo fare pochi metri», «Rispondo al volo», «Sono in ritardo» rappresentano le giustificazioni più comuni con cui si tende a minimizzare la distrazione, sia nella vita quotidiana che alla guida. La campagna le capovolge, evidenziando con chiarezza il rischio che comportano e ribadendo un messaggio univoco: «Nessuna scusa, nessun messaggio, nessuna meta valgono il rischio». «La sicurezza rappresenta un pilastro della nostra cultura e una condizione imprescindibile della gestione della rete - afferma l'Ad di Aspi, Arrigo Giana - Significa garantire infrastrutture sempre più moderne, ma anc e promuovere comportamenti responsabili da parte di chi le utilizza».

«La Polizia Stradale persegue, quale obiettivo strategico e irrinunciabile, la sicurezza stradale e la prevenzione dell'incidentalità. La collaborazione con Autostrade per l'Italia consente di potenziare le attività di prevenzione e di sensibilizzazione degli utenti della strada, contribuendo ad una guida più responsabile e sicura» sottolinea il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato.