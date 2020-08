Guarda un film su un'auto a guida autonoma e si schianta contro la volante della polizia

Stava guardando un film mentre guidava una Tesla a guida automatica. Ma proprio in quel momento si è andato a schiantare contro un’auto della polizia. È quanto accaduto nella contea di Nash, negli Stati Uniti. L’uomo stava percorrendo la Us 64, a circa 25 chilometri da Nashville, quando ha tamponato l’altro veicolo.

La Tesla è andata a sbattere contro l'auto del vicesceriffo della contea che ha poi colpito un'altra volante. I due mezzi delle forze dell'ordine stavano andando sul luogo di un altro incidente.

TESLA CRASH: A doctor driving his #Tesla in auto-pilot while watching a movie crashed into a @NashCountySO deputy's car on US 64

No one was hurt. Dr. Devainder Goli, of #Raleigh, works @ Halifax Regional. He's charged w/ a move-over violation & watching a TV device while driving pic.twitter.com/z7X741GSEg