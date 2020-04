Aci Roma sperimenta lezioni on line di educazione stradale con la scuola media “Francesca Morvillo”

ROMA - Insegnare agli alunni l’educazione stradale sfruttando le piattaforme scolastiche per la didattica a distanza. La stanno sperimentando l’Automobile Club Roma e l’Istituto comprensivo “Francesca Morvillo” con due classi della scuola secondaria di primo grado sfruttando la piattaforma che permette l’insegnamento all’interno delle cosiddette classi virtuali in tempi di pandemia da Covid-19.

I corsi vengono tenuti dai formatori dell’Automobile Club Roma utilizzando il materiale didattico dei corsi ACI, ma differenziando gli argomenti a seconda dell'età dei ragazzi. Per i più piccoli si approfondiscono la segnaletica stradale, le regole per il corretto uso della bicicletta, degli attraversamenti pedonali e delle cinture di sicurezza. Per gli altri, più vicini all’età in cui sarà per loro possibile guidare i ciclomotori, si punta a sensibilizzarli sull'uso del casco, sui limiti di velocità e sui rischi connessi a alcol e stupefacenti, ovvero i fattori maggiori di incidentalità. Gli alunni possono così seguire i corsi direttamente dalle proprie abitazioni, con l'assistenza del docente, attraverso interventi video, la consultazione di presentazioni e le animazioni interagendo, al contempo, direttamente con i formatori.

Nell’ultimo triennio l’Automobile Club Roma ha formato oltre 10mila ragazzi all’educazione stradale. «I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole a causa della epidemia da Coronavirus hanno reso necessario interrompere le manifestazioni e i corsi di educazione stradale. Tuttavia, anche alla luce del protrarsi della situazione di emergenza e dell'incertezza sui tempi per il ritorno alla normalità – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente di AC Roma – abbiamo voluto sperimentare modalità a distanza per proseguire nella formazione, contribuendo alla promozione della sicurezza stradale e, nel contempo, creando un'occasione di intrattenimento in questa difficile fase di isolamento domestico».

Secondo il professor Salvatore Filosa, docente del Morvillo, «L’estensione della piattaforma scolastica alla educazione stradale ci consente di proseguire nel progetto formativo costruito con ACI Roma e con il VI Gruppo della Polizia Locale, che l'epidemia da COVID-19 ha repentinamente interrotto. Si tratta di una buona prassi di didattica a distanza che potrà essere estesa anche alle classi della scuola primaria, consentendo di anticipare i programmi di educazione civica, che verranno introdotti dal prossimo anno scolastico, tra i quali rientrerà proprio l'educazione stradale».