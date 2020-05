Autostrade, terminati i controlli su ponti e viadotti. Controllo anche su 90% delle gallerie

ROMA - Autostrade per l'Italia ha concluso la verifica su ponti e viadotti, completando al 90% anche i controlli sulle gallerie. E la parte di controlli ancora da fare sarà portata a termine entro la metà di giugno. La società ha tracciato un primo bilancio della fase trimestrale di controlli e monitoraggi di ponti e viadotti su tutta la rete nazionale, realizzati dal consorzio di imprese specializzate composto da Bureau Veritas, Tecno Lab, Tecno-Piemonte, Proger. "L'attività - sottolinea Autostrade - non si è interrotta anche durante le fasi più acute dell'emergenza Covid19, nonostante si siano verificati dei rallentamenti rispetto alla programmazione di inizio anno, dovuti alla riduzione del personale tecnico a disposizione e alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali di cantiere". E questo renderà possibile il completamento della prima fase dei controlli di sicurezza di tutte le 587 gallerie entro metà del prossimo mese.

La Direzione di Tronco di Aspi competente sul territorio ligure, inoltre, sta ultimando in questi giorni il programma di ispezioni ed effettuando controlli sulle gallerie delle tratte cittadine di Genova, sulla base di un piano di lavori già trasmesso al MIT e condiviso con le istituzioni territoriali competenti (Regione Liguria, Comuni, Prefettura). Inquesto caso "come previsto, in accordo con gli enti locali, - evidenzia la società - sono state individuate viabilità alternative di dettaglio, da attivare solo nel caso in cui sia necessario prolungare oltre i termini previsti la chiusura di una galleria". I risultati sono stati comunicati dalla società al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che potrà recepire già entro il prossimo luglio le nuove linee guida per la sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti recentemente emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Aspi, del resto, spiega che "sta già adottando diversi principi contenuti nelle linee guida e, in fase di consultazione, ha formulato al Consiglio delle proposte tecniche, che sono state recepite". Le regioni dove si è sostanzialmente conclusa la prima fase dei controlli sono Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Marche, Abruzzo.