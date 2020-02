Bambini in auto, dove collocarli e quando è obbligatorio disattivare l’airbag del sedile anteriore

ROMA - La tragedia del neonato di appena due mesi morto in seguito ad un tragico tamponamento per colpa delle gravi ferite riportate in seguito all’esplosione dell’airbag del sedile anteriore, dove era collocato il piccolo all’interno dell’ovetto. Tutto ciò sembra essere accaduto secondo una prima ricostruzione della polizia municipale. Questo incidente ha immediatamente riacceso i fari sulla sicurezza del trasporto dei bambini in auto.

La sicurezza dei bambini in auto è fondamentale, così come la scelta e l’installazione del seggiolino adatto. Il trasporto dei bambini sulle auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada. L’articolo per il trasporto dei bambini in auto prevede che i bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m. siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. L’obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni). I dispositivi di ritenuta per il trasporto dei bambini in auto sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.

Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace. Sono due gli accorgimenti fondamentali indicati anche dal Codice della Strada. L’art. 172 è stato modificato nel 2006 per adeguare la normativa nazionale alle direttive europee.

Per i bambini fino 9 kg di peso è sempre consigliabile posizionare il seggiolino sul sedile del passeggero anteriore, in senso contrario a quello di marcia. In tali casi, però, va tassativamente disattivato l’air-bag passeggero tramite l’apposito pulsante: se questa operazione non è possibile sul veicolo, il seggiolino del bambino va sistemato sempre sui sedili posteriori. La possibilità di installare il seggiolino in posizione contro-marcia è indicata dal costruttore nelle istruzioni. Tali indicazioni di montaggio vanno rigorosamente rispettate.