Bmw nuove dotate del sistema di sicurezza predittiva Bosch. Guidatore informato in tempo reale dei possibili rischi

Dallo scorso marzo è stato avviato il programma per completare i servizi di bordo delle auto Bmw con l'ultima versione della App che Bosch ha sviluppato e gestisce - attraverso cloud - per offrire nuovi elevati livelli di sicurezza predittiva. Chi guida una Bmw iX o anche una iX2, iX3 e X3 di nuova immatricolazione, oltre ad alcuni modelli Mini, potrà dunque utilizzare appieno il sistema Bosch che rileva anticipatamente i pericoli stradali, come incidenti, code, buche e frane, cambiamenti nelle condizioni meteo ed anche veicoli che procedono contromano. Contando sul fatto che verrà avvisato in tempo reale della situazioni attraverso segnalazioni nell'abitacolo ma anche del determinante contributo di questa 'visione' via Cloud per allertare (e predisporre) gli Adas interessati come la frenata d'emergenza e il cruise control adattivo (ACC).

Il funzionamento del sistema presente nelle Bmw - oltre 6 milioni di veicoli nel mondo che lo hanno già adottato - si basa su un algoritmo che analizza e combina continuamente i dati in arrivo dal veicolo compresi gli interventi di controllo del programma elettronico di stabilità e l'attività dei tergicristalli. Se il sistema determina poi attraverso il cloud che molti veicoli nell'area in cui si sta per transitare stanno utilizzando i tergicristalli alla massima velocità e i dati meteorologici segnalano forti piogge, il guidatore viene avvisato - ad esempio - esiste un rischio di aquaplaning. La qualità delle previsioni è continuamente validata da una flotta di veicoli 'sentinella' dotati di sensori speciali. E viene confrontata (sempre in tempo reale) con le fonti esterne come le webcam per il controllo del traffico che esistono ormai lungo tutte le strade principali.

Commentando questa novità, che fornisce già oggi un importante contributo per raggiungere l'obiettivo Zero Vittime (Vision Zero) fissato da Unione Europea e Onu, Markus Heyn membro del board di Bosch e presidente del settore Mobilità ha detto che «il servizio di rilevamento dei pericoli stradali anticipa le situazioni critiche, rendendo la guida più sicura e semplice. Rappresenta un vantaggio concreto per i nostri clienti, perché prevede e informa i conducenti, sia che si trovino alla guida di un'auto o di un camion, dei pericoli presenti sul percorso, aiutandoli a evitare situazioni critiche».