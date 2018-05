Bmw richiama 312.000 vetture da mercato GB per rischio black out motori

LONDRA - Si amplia il numero di automobili destinate a essere ritirate dalla Bmw dal mercato britannico - come negli ultimi anni da quelli di altri Paesi - per difetti tecnici. Altre 312.000 vetture della serie 1 e 3, oltre che modelli Z4 e X1 a benzina e vari veicoli diesel prodotti fra il marzo 2007 e l’agosto 2011, sono in via di richiamo in seguito alla denuncia di che una verifica indipendente fatta fare dalla Bbc che ha rivelato rischi di improvviso spegnimento dei motori in corsa.

L’anno scorso la casa tedesca aveva già ritirato nel solo Regno Unito 36.410 vetture, sempre per ragioni di sicurezza. In quel caso tutto era nato dall’azione legale della famiglia di un automobilista deceduto alla guida della sua auto il giorno di Natale del 2016 dopo essersi schiantato contro un’auto della casa bavarese ritrovatasi in panne di colpo in mezzo alla strada.