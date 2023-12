Bologna a 30 km/h, controlli e multe dal 16 gennaio. Non ci saranno autovelox fissi sulle strade

BOLOGNA - Controlli della polizia locale ed eventuali multe per il mancato rispetto dei nuovi limiti di velocità, 30 km/ h in diverse strade di Bologna, potranno iniziare a partire dal 16 gennaio, quando entreranno in vigore le ordinanze comunali. «Come già annunciato - spiega il Comune - non ci saranno autovelox fissi sulle strade a 30 km/ h ma solo su quelle a 50 km/h». Prosegue intanto la campagna di comunicazione sulla ‘Città 30’, annunciata da tempo per il 2024, e il 27 dicembre comincia il montaggio dei primi stendardi, sui 50 previsti in totale, che segnano le principali ‘porte d’ingresso” all’imbocco di tutte le più importanti strade che diventano a 30 km/ h, sia uscendo dai viali in direzione periferia, sia nei quartieri andando in direzione centro.