Bologna raddoppia in sicurezza stradale, dopo “Città 30” istituisce la “Zona 50” sulle strade di collina

Dopo la 'Città 30', Bologna rilancia sulla sicurezza stradale istituendo la 'Zona 50' sulle strade collinari: il provvedimento riguarda 82,6 km di strade extraurbane nella zona su del territorio comunale. Il Codice della Strada, infatti, stabilisce il limite di 90 per le strade extraurbane, che il Comune di Bologna ritiene però eccessivo per le caratteristiche della viabilità collinare. L'intervento arriva anche dopo numerose segnalazioni dei residenti che hanno più volte chiesto più sicurezza. All'interno di questa zona, in alcuni tratti stradali in cui circa 20 sentieri pedonali collinari si immettono sulle carreggiate stradali, la velocità sarà ulteriormente ridotta a 30 km/h, con segnaletica verticale dedicata, e la realizzazione di simboli orizzontali e rallentatori a effetto ottico di preavviso.