Bosch elimina il rischio della marcia contromano. Debutta sulle Skoda il “wrong-way driver warning”

BERLINO - Il Gruppo Volkswagen porta al debutto sui modelli Skoda il sistema wrong-way driver warning di Bosch che può contribuire in modo determinante alla riduzione dei pericoli sulle autostrade e i raccordi a corsie separate. Una prima mondiale che sarà disponibile dal primo trimestre di quest'anno sulle Superb, Scala, Kamiq, Karoq e Kodiaq dotate di infotainment top di gamma, per affiancare il guidatore in questo importante sistema di allarme.

Le informazioni sul traffico che segnalano la presenza di veicoli che procedono contromano sono purtroppo ancora numerose: nella sola Germania le stazioni radio trasmettono ogni anno 2.000 avvisi del tipo 'Attenzione! Veicolo contromano!' e, troppo spesso, questi guidatori distratti o inconsapevoli del viaggiare sulla corsia sbagliata causano situazioni critiche, compresi incidenti gravi o mortali.

Il sistema wrong-way driver warning sviluppato da Bosch propone una soluzione che avverte non solo il guidatore 'incriminato' avvisandolo energicamente che sta procedendo nel senso di marcia sbagliato, ma anche tutti gli altri utenti della strada che si trovano nell'area di pericolo. Bastano pochi secondi, quindi molto prima di quanto si possa fare attraverso i notiziari radio.

Grazie alla nuova App di infotainment - chiamata Traffication - gli automobilisti che guidano una Skoda riceveranno l'avviso salvavita direttamente sul display del quadro strumenti del veicolo. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato Mathias Pillin, presidente della nuova divisione Bosch Cross-Domain Computing Solutions - è inserire il wrong-way driver warning in tutte le auto, in linea con il nostro motto Tecnologia per la vita' Non deve più accadere che una persona rischi la vita a causa di un veicolo contromano".

Un concetto evidentemente condiviso da Michal Vondra, product manager responsabile della App Traffication in Skoda che - confermando l'arrivo di questo sistema oltre che in quelli dotati di sistemi di infotainment top di gamma anche in altri prima della fine dell'anno - ha detto "Aumentare la sicurezza sulla strada è un obiettivo importante per Skoda. La nostra nuova App chiamata Traffication, con wrong-way driver warning intregrato, è un passo avanti in quella direzione".